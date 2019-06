Tegningen er hard og ikke lett å le av. Kanskje er den så svak at den ikke burde ha vært kjøpt inn og publisert av The New York Times. Men er den antisemittisk?

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er førerhund for en blind Donald Trump, USAs president. Ingen av dem er gjengitt fordelaktig, som vanlig i karikaturtegninger. Netanyahu har en davidsstjerne hengende rundt halsen, Trump har en kippa på hodet.