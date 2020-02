I Stortinget og ute i folket er det oppstått en ytterst udelikat situasjon.

Jo bedre det måtte vise seg at det står til med helsen til en femåring som sammen med sin søster og mor er hentet hjem fra Syria, desto større blir de politiske problemene for regjeringen Solberg.

Går det bra med gutten, vil flere med tyngde kunne hevde at statsministeren har latt seg manipulere og lure av en IS-siktet kvinne som skjøv barna foran seg for å komme hjem til Norge.

Viser det seg derimot at gutten bærer på en sykdom som kunne tatt livet av ham i Syria, er skandalen ikke fullt så stor.

Graving som ikke hører hjemme

Høyt og lavt er det folk som vil ha sannheten om guttens helse.

«Nå er dette barnet på norsk jord, og dette er et spørsmål i samfunnsdebatten vi bør få svar på», sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i en TV-debatt med statsråd Jan Tore Sanner. I Stortinget torsdag var det Frps Jon Engen-Helgheim som igjen presset statsminister Erna Solberg for svar.

Til dette passer en klisjé som politisk blir brukt om det meste: Sånn kan vi ikke ha det.

Graving etter det lille barnets private helseopplysninger er i strid med grunnleggende personvernregler og langt på siden av det som burde være viktigere å diskutere i denne saken.

Oppvask må likevel til

Fortsatt sitter fire norske barn og fire norske kvinner i Al-Hol, to av kvinnene godt kjent fra Åsne Seierstads bestselger To søstre. Skulle de be om norsk bistand i stedet for å ønske seg til Somalia, blir de på dagen brennhete poteter i norsk politikk.

Foreløpig ser dette ut til å havne i skyggen av et svarteperspill om den varetektsfengslede IS-siktede kvinnen og Frps utmarsj fra regjeringen. Hva som egentlig skjedde, vil bli snakket om i årevis, akkurat som politikknerder fortsatt drøfter årsakene til bruddet mellom Carl I. Hagen og Kåre Willoch på bensinavgiftene i 1986.

Ingen partier på Stortinget var mot å hjelpe barn. Fem foreldreløse barn ble i juni fjor hentet hjem uten at det kom til politisk oppvask.

Det var kun hentingen av den antatt syke femåringens mor som Frp uttrykkelig sa nei til hele veien. Skattepenger skulle ikke brukes på å hjelpe voksne mennesker som høyst frivillig hadde reist fra Norge og sluttet seg til en ultravoldelig terrorbevegelse. Det var et ryddig standpunkt som også Høyre stilte seg bak.

Den 29 år gamle kvinnen sitter varetektsfengslet for fire uker og vil bli skilt fra barna.

Sterk kilde til gremmelse

Høyre, KrF og Venstre startet henteoperasjonen likevel. Frp ble politisk overkjørt alt i september i fjor og var av sikkerhetsgrunner avskåret fra å fortelle sine velgere om det. Man skal ikke være nobelprisvinner i psykologi for å ense hvordan irritasjonen bygget seg opp i partiet.

Via morens advokat hadde regjeringen fått alarmerende helseopplysninger fra Leger uten grenser og Røde Kors. Femåringen skal ha veid bare 11 kilo, mindre enn sin to år yngre søster og ikke mer enn det som er normalt for en ettåring i Norge. Fra tiden i IS-kontrollerte Raqqa forelå en antagelse om at han muligens kunne lide av lungesykdommen cystisk fibrose.

Statsministeren ville ikke risikere at en syk norsk femåring døde i Syria fordi han ikke fikk hjelp. Det hadde ikke vært praktisk mulig å hente gutten uten at også moren ble med, forklarte hun.

Provosert av moral

Da saken ble offentlig kjent i Aftenposten 14. januar, kom sinte, men også legitime spørsmål om myndighetene hadde gjort en god nok jobb med å sjekke guttens faktiske situasjon og helsetilstand.

Langt mer ugrei, grensende til pinlig, var derimot den voldsomme forargelsen i Frp-kretser over at Erna Solberg hadde gjort saken til et spørsmål om moral.

Solberg skjønte at saken hadde vært vanskelig for Frp. Men til TV 2 la hun til en lang og kronglete setning som det ble bråk av. Det var «vanskelig å ta et annet valg som vi alle andre måtte stå ansvarlig for i forhold til vårt moralske kompass og vår ryggrad i disse sakene».

«Det er ingen ting i veien med vårt moralske kompass», brummet straks Frp-leder Siv Jensen tilbake. Andre i partiet følte seg kraftig provosert. De gikk langt i å antyde at Solberg hadde stemplet Frp som et umoralsk parti, men det hadde Solberg ikke gjort. Rart var det heller ikke at statsministeren måtte si noe etter en dag da Jensen, som nærmeste regjeringspartner, hadde omtalt regjeringen som en grå masse, uegnet til å begeistre noen.

Kompassets begrensninger

Mennesker med moralsk kompass er gode til å skille mellom rett og galt. Det er et fint bilde å bruke i taler til konfirmanter og jubilanter. Å skryte av eget moralkompass er dristigere, for alle kompasser har en feilmargin. Det er noe alle turfolk vet.

I Al-Hol-leiren døde 371 barn i 2019. Det er et åpenbart helsefarlig sted å være for alle leirens barn, inklusive de fire norske. La oss heller snakke litt om dem.