40 er bare et tall. 50 er det nye 40. 60, 70, 80 og 90 er også «bare tall», ifølge hundre tusen bursdagstalere som vet at de står og juger når de lirer av seg dette. En alder er en alder, men den behøver ikke å bety all verden.

Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen er 76 år og i tenkeboksen. Han vurderer å kjempe om tredjeplassen på Frps valgliste i Oslo neste høst. Han har ingen planer om å utfordre Siv Jensen og Christian Tybring-Gjedde på de to øverste plassene, men tredjeplassen står åpen da bedrageridømte Mazyar Keshvari ikke søker gjenvalg.

Innen 1. august må Hagen gi beskjed til nominasjonskomiteens leder, som i år pussig nok er Hagen selv.

Alderen er ikke problemet. Hagen er bare to år eldre enn USAs president Donald Trump og ett år yngre enn Trumps utfordrer ved høstens valg, Joe Biden. Skulle Hagen bli valgt inn på Stortinget neste høst, som 77-åring, kan han bli sittende i nesten seks nye fireårsperioder før han når alderen som Strom Thurmond (100) hadde ved sin avgang fra USAs senat, samt livet, i 2003.

Mester i mange år før det glapp

Hagens problem er heller blitt den politiske touchen. Evnen til å fange stemningen og folkemeningen. Den er ikke lenger som den var. Om arbeiderlederen Martin Tranmæl ble det sagt at han fikk med seg det viktigste i samfunnet ved å åpne vinduet på Youngstorget. Det var ikke sant, naturligvis. Sannere var det at Carl I. Hagen hadde fremragende evner som agitator og TV-politiker gjennom 28 år som partiformann.

Oppgjøret med skatter, avgifter og offentlige inngrep – hele poenget med partistiftelsen i 1973 – var ikke nok til å fenge folk over tid. Hagen vokste seg stor og sterk på den gryende asyl- og innvandringsmotstanden fra og med stortingsvalgkampen i 1987.

Asylpolitikk hadde ikke vært noe sentralt politisk tema før Hagen på et valgmøte i Rørvik i Trøndelag leste opp et brev fra Oslo-innvandreren Mustafa som sa at muslimene ville overta vårt fedreland. Akkurat det brevet viste seg å være falskt, men i de påfølgende tiår skulle Hagen og Frp eie dette saksfeltet. Han fikk stor innflytelse på innvandrings- og integreringspolitikken også lenge før partiet gikk i regjering.

Dag W. Grundseth

Det glapp helt i 2011

Når glapp det? Tja. Det lot til å være vanskelig for Hagen å forsone seg med avgangen som partiformann i 2006 og som stortingsrepresentant i 2009. Han savnet seg selv. Og så bommet han katastrofalt på stemningen i folket, og nådde sitt mulige bunnpunkt som politiker da han i 2011 kommenterte drapsetterforskningen på Utøya. Hagen stilte spørsmål ved om det var riktig å bruke 100 politifolk «på en sak som var oppklart», men ba etterpå om unnskyldning hvis pårørende eller andre hadde oppfattet noe som kritikk.

Hans kandidatur som ordfører i Oslo den høsten ble pinlig, og valgresultatet for Frp bedrøvelig. Hagens Oslo har i årene etterpå vært av Frps svakeste og dårligst sammensveisede partilag. Noen statsrådspost ble det ikke på ham da partiet omsider kom i regjering i 2013, ikke engang en plass i Nobelkomitéen.

Trekker Trump-kortet

De fire siste årene har Carl I. Hagen påpekt likhetene mellom seg selv og Donald Trump. Heller ikke det er noen vinnerformel i Norge, men likhetene er unektelig slående.

Med bemerkelsesverdig amatørautoritet har Hagen slått ned på klimahysteriet som hjemsøker verdens fagmiljøer på dette feltet, det er keiserens nye klær. I sommer vil han ifølge Nettavisen til Spania med Eli i stedet for å følge regjeringens reiseråd om å bli hjemme. Hagen er ikke redd for å bli smittet og har til VG forklart at han forlengst har skaffet seg samme malariamedisin som Trump.

Frp-ledelsen vil neppe se med begeistring på Hagen som listekandidat. Men nominasjonen er noe partiledelsen ikke har noe med, forklarer Hagen. På dette punktet har han klart forandret mening siden han selv var partileder og drev med noen nødvendige utrenskninger i Oslo og andre fylkeslag rundt årtusenskiftet.

Men for all del, som folk flest må han ha lov til å skifte mening.