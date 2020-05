Koronaen skaper trøbbel for så mange, også for dem skal bygge det nye regjeringskvartalet. Regjeringen har bedt Statsbygg vurdere smittefaren med åpne kontorløsninger, skriver Dagsavisen. En ny plan skal fremmes 1. juni.

I denne situasjonen kan regjeringen ta et avhjelpende grep – avlyse flyttingen av Utenriksdepartementet fra 7. juni-plassen. Da krympes også de kompakte kontorbyggene mellom Akersgata og Youngstorget.

I april 2015 sto NRK på 7. juni-plassen med tidligere statsminister Kåre Willoch og tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg.

«Hvorfor i all verden skal man flytte Utenriksdepartementet fra dette tradisjonsrike stedet», spurte Willoch.

Fem år senere er det fortsatt mange som lurer. Dersom sikkerheten kan ivaretas, bør regjeringen tungt vurdere å la UD med sine småkontorer få beholde sin elegante plassering i Oslos bybilde.

Har måttet flytte før

UD ble jaget fra gård og grunn av Gestapo i 1940, men kom tilbake til plassen sin i 1963. Frankrikes utenrikstjeneste har sitt Quai d’Orsay, Norges diplomater har sin 7. juni plass midt i den fine, diagonale siktlinjen mellom Slottsparken og Akershus festning.

Forum Romanum og en del andre torg i Europa har mer historie å vise til, det skal sies. Ikke før i 1962 ble Triangelplassen i Vika omdøpt til 7. juni plass, til minne om unionsoppløsningen i 1905. Statuen av kong Haakon VII, laget av Nils Aas, ble avduket så sent som i 1972, men har siden stått perfekt her. Det samme har Utenriksdepartementet.

Aktivitetsbasert er den nye vin

Mange vil oppleve det som en uoriginal, men fabelaktig god idé å la departementet bli værende akkurat her hvor alle vet at UD er. Men så kom altså regjeringsbeslutningen «Konsept øst» for det nye regjeringskvartalet i 2014, etterfulgt av «rom- og funksjonsprogrammet» i 2017. I dette programmet ble det bestemt at statsadministrasjonen skal ha «aktivitetsbaserte arbeidsplasser» i motsetning til de gamle og inaktivitetsbaserte.

Mange av Utenriksdepartementets trapper, kontorer og korridorer har et gammeldags og litt snirklete preg. Det lar seg simpelthen ikke gjøre å rive ned alle vegger og bokreoler og utvikle landskaper basert på de aktivitetsbaserte prinsippene, i hvert fall ikke hvis det også skal innføres free seating og clean desk.

Men så er det da heller ikke sikkert at norsk utenrikstjeneste ville bli noe smidigere og bedre av det. UDs ansatte er alle på internett og klarer lett å spasere fra 7. juni-plassen til møter i andre departementer.

Sikkerhetshensyn må veie tungt, tyngre enn alle andre hensyn, når regjeringskvartalet skal bli nytt. Det har Norge bittert lært. Knapt noen land har forsøkt å samle alle sine departementer i ett og samme kvartal. Men politiet kom i 2012 til at samling av alle departementer unntatt Forsvarsdepartementet var klart å foretrekke fremfor en spredt løsning. Vurderingen ble gjort i tett dialog med øvrige nasjonale sikkerhetsmyndigheter og fagmiljøer, heter det i stortingsmeldingen fra i fjor om regjeringskvartalet.

Men spørsmålet om sikring og rehabilitering av Victoria terrasse bør tas grundig opp på nytt. For byplanmessig tårner spørsmålene seg om det nye regjeringskvartalet bokstavelig talt opp.

STATSBYGG

Dårlig match mellom tekst og bilde

«Som en naturlig forlengelse av byen, vil regjeringskvartalet bli et sted hvor byens innbyggere har lyst til å oppholde seg og hvor det føles behagelig å ferdes», skriver Statsbygg i sin prosjektbeskrivelse.

En naturlig forlengelse av byen? Regjeringskvartalet har ligget midt i byen all sin tid. Det foretrukne stedet for kos og flanerier har det aldri vært, og blir det nok heller ikke, selv om Y-blokken skal bort og et grøntdrag etableres mellom departementene, Trefoldighetskirken og det fraflyttede hovedbiblioteket.

Jan Tomas Espedal

«Byggene tilpasser seg også den historiske bebyggelsen i Møllergata, volumene trapper seg ned mot sine naboer på en respektfull måte», skriver Statsbygg videre, selv om de tilhørende tegningene og modellene forteller den motsatte historie.

Alt som kan bidra til å nedjustere høydene på disse blokkene, bør hilses med glede. Det vil monne hvis UD med sine 800–900 ansatte får bli værende i sine småkontorer i Vika. Rent koronafaglig er det til og med siste skrik.