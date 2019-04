E.L. Solberg trenger hjelp fra E. Solberg.

Eiendomsskatt, stengte gater, bompenger, bilfritt sentrum, forbud mot nye kommersielle barnehager.

Sett med borgerlige øyne må det fremstå som noe i nærheten av et mysterium at byrådspartiene og Rødt fortsatt er så populære her i byen.

Like fullt: På Norstats måling for NRK og Aftenposten er det et solid, rødgrønt flertall. Alle de borgerlige partiene går tilbake - riktignok innenfor feilmarginen - sammenlignet med forrige måling, fra februar.

Katastrofemålingen på 3,0 prosent for Frp for Dagsavisen tirsdag var trolig en statistisk uteligger. Norstat måler Frp på 5,7 prosent i Oslo. Men samlet sett er denne målingen enda dårligere for de borgerlige, som totalt får 43,1 prosent.

Mandatfordelingen blir da 34–25 i favør rødgrønn side, dersom Senterpartiets to (!) mandater inkluderes. Det ville vært det klareste flertallet i bystyret siden 1995, og det klareste i favør venstresiden siden valget i 1955.

Liten grunn til blå optimisme

En titt på bakgrunnstallene gir heller ikke særlig grunn til blå optimisme.

Jovisst er det en del tidligere borgerlige velgere som nå svarer at de er usikre, spesielt hos Venstre. Disse er enklere å vinne tilbake enn tidligere velgere som har byttet parti.

Men det er også mange gjerdesittere hos Arbeiderpartiet – faktisk omtrent like mange som hos Høyre og Frp tilsammen. Potensialet for mobilisering av egne velgere er omtrent likt på høyre- og venstresiden.

Dessuten er SV, MDG og Rødts stabilitet påfallende. De får stort sett 7–10 prosent på alle Oslo-målingene. Slik har det vært en stund. Alle partiene har unngått det som blir kalt SV-fellen, altså at det å sitte med makt og inngå kompromisser fører til misnøye blant kjernevelgerne.

Nei, det eneste partiet i styringskoalisjonen som har mistet velgere, er styringspartiet Arbeiderpartiet. Men så lenge de andre partiene gjør det så godt, må Ap langt ned på 20-tallet for å tape valget.

Solid ledelse

Imidlertid kan man ane en forsiktig positiv trend hos Ap. De er fortsatt langt unna 30-tallet, riktignok. Men den lille fremgangen er en av årsakene til at det knappe rødgrønne forspranget er transformert til en ganske solid ledelse.

Mye kan skje før valget, selvsagt. Innføring av økte bompenger i juni er en X-faktor. Politiske skandaler kan dukke opp (det reises litt i Oslo-politikken også). Alvorlige hendelser utenfor politikken kan påvirke velgerne. 2017-valget viste også at fall på meningsmålinger i valgkampen kan skape en nærmest selvforsterkende effekt.

Men i selve Oslo-politikken er det lite som skulle tilsi store forandringer fremover.

Den største enkeltsaken i bystyret ligger an til å bli T-banetunnelen. De rødgrønne vil tvinge den gjennom før sommeren, selv om høyresiden ønsker utredning av et mindre sentrumsnært alternativ.

Høyre forsøker å få skolepolitikk på agendaen. Både trange budsjetter og trussel om avvikling av fritt skolevalg skulle kunne lokke velgere over til opposisjonen. Slik er analysen fra Høyre-hold, men effekten lar vente på seg.

Og striden om sykehusplassering flytter neppe store velgermasser. Der er dessuten Arbeiderpartiet og Høyre på linje.

Skremmer med mer av det samme

Én taktikk for borgerlig valgseier kan jo være å utnytte de dårlige målingene til sin fordel. Med Rødt, MDG og SV i vinden kan det bli enda mer eiendomsskatt, enda færre parkeringsplasser og enda mer rekommunalisering.

Og ja, Raymond Johansen skal få det ganske så stridt med tre relativt kompromissløse samarbeidspartnere som alle er blitt større siden sist. Byrådsforhandlingene vil utvilsomt bli mer krevende i en slik situasjon.

Om scenarioet har noen voldsom avskrekkende effekt før valget, er et annet spørsmål.

I parentes bemerket kan man også notere seg at dersom denne målingen var valgresultatet, ville Ap, SV, MDG og Senterpartiet hatt flertall. Raymond Johansen ville ikke vært avhengig av Rødt.

Slik det ser ut nå, er de borgerlige avhengige av at de rikspolitiske vindene snur. De fleste velgere stemmer tross alt det samme i kommune- som stortingsvalg. Misnøyen med Erna Solbergs regjeringsprosjekt rammer Eirik Lae Solbergs byrådsprosjekt.

For at Høyre skal vinne makten, må regjeringen rett og slett bli mer populær i hovedstaden.