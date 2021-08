Dette med Viken er snart ikke morsomt lenger

Det er latterlig lett å gå til valg på avvikling av Viken fylkeskommune. Men moroa forsvinner i slakteprosessen.

Nå nettopp

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

«Østfolding te jæ dævver», sto det på T-skjortene til Senterpartiets valgarbeidere da Trygve Slagsvold Vedum kom til Fredrikstad. I samme by kuttet SV-leder Audun Lysbakken opp en diger marsipankake med Viken-kartet på. Og gomlet i seg Fredrikstad.

Ikke noe virker i valgkampen lettere og mer gøyalt enn å nedlegge Viken, denne grundig latterliggjorte fylkeskommunen som fyller østlandskartet fra Hvalerøyene til Mjøsa og Hallingskarvet.

Men gleden kan fort fordampe når den vedtatte visjonen «Viken viser vei» skal avløses av byråkratiprosjektet «Viken vekk i en fei». For dette blir en prosess som knapt har sett sin like i norsk politisk historie: Avvikling av en kjempestor forvaltningsreform som berører 11.000 ansatte og 1,1 millioner innbyggere, bare fire år etter at Stortinget vedtok den.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lover rask avvikling, men det kan bli kinkig.

Å fjerne skiltene går greit

Langs veiene skal det gå fort å ta ned Viken-skiltene og få opp igjen de gamle, gode til Akershus, Østfold og Buskerud. Men så kommer dagene da et rødgrønt stortingsflertall og et ditto rødgrønt flertall i Viken skal gi seg i kast med alt det andre.

Noen tusen ansatte har jobbet samvittighetsfullt med å bygge «vikensamfunnet» før og etter den formelle opprettelsen av fylkeskommunen 1. januar 2020. Tre regnskapsavdelinger er blitt til én. Tre IT-avdelinger er blitt til én. Avdelinger for næringsutvikling, arealplanlegging og kultur i de tre gamle fylkene er slått sammen. Hundrevis av ansatte er omplassert og innplassert i en ny organisasjon. 300 medarbeidere er overført til Viken fra Statens vegvesen.

Det blir uinspirerende for HR-avdelingen å omgruppere alle disse menneskene tilbake dit de var. Og dyrt, naturligvis, kanskje enda dyrere enn sammenslåingsprosessen til 325 millioner. Etterpå vil Østfold og Buskerud ha mindre kraftinntekter enn i gamle dager, fordi alle Buskeruds og en betydelig del av Østfolds vannkraftsaksjer ble overført til kommunene før Viken så dagens lys.

Roger Ryberg (Ap) fra Hurum ble Vikens første og kanskje siste fylkesordfører.

Hestehandel om to reformer

Det var dumt å opprette Viken. Men avgjørelsen om avvikling kan tragisk nok vise seg å bli enda dummere. Og først med avviklingen går denne saken over fra politisk farse til noe bortimot en skandale.

Viken kom til verden som et nesten venneløst barn. Høyre og Frp var gått lei av alt som het fylkeskommuner. Men Venstre og KrF måtte ha en kraftfull regionreform for å bli med på statsminister Erna Solbergs og kommunalminister Jan Tore Sanners prestisjetunge kommunereform. Skulle tallet på kommuner skjæres ned, måtte velgerne til gjengjeld få noen store og slagkraftige regioner som hadde pondus til å matche staten.

Så mislyktes i grove trekk både kommunereformen og regionreformen. Regjeringen ville ha «robuste» kommuner, et ekspertutvalg hadde ment at kommuner burde ha 15–20 000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning. Men etter en lang og ubehagelig prosess gikk tallet på kommuner bare beskjedent ned fra 428 til 356. Halvparten av landets kommuner har fortsatt under 5000 innbyggere, 36 prosent har mindre enn 3000.

Direktoratene ga ikke slipp

I regionreformen ble et annet ekspertutvalg satt til å finne statlige oppgaver som kunne overføres til de nye og sterke regionene. Utvalget leverte en lang rekke forslag. Men med unntak av litt ekstra veiadministrasjon ble bare småtterier overført fra staten etter at statlige etater og direktorater hadde lobbet seg gjennom høringsrunden.

11 fylker gikk deretter videre med stort sett de samme tingene som 19 fylker hadde holdt på med før. Drift av videregående skoler, tannhelsetjeneste, kollektivtrafikk, fylkesveier. Sånt var fortsatt viktig, men ikke nok til å skape politisk temperatur. Bare de rene nerder vil huske noen valgkampsaker fra Viken-valget i 2019, bortsett fra det høylytte kravet fra mange partier om å nedlegge Viken.

Navnet skjemmer noen

Enkelte tvangssammenslåtte småkommuner, som Tolga og Os i Nord-Østerdal, fikk etter noen år gå fra hverandre igjen etter opprivende bygdestrid. Enkelte håpløse nye navn har også latt seg vrake. Oslo Sporveier ble omdøpt til det nyliberale og redselsfulle Kollektivtransportproduksjon AS i 2006, men så kom heldigvis noen på det geniale og samlende navnet Sporveien i 2013.

Oppløsning av Viken er noe annet. Og noe veldig mye større. Pensjonsreformen og andre tunge reformer ble vedtatt med brede flertall for at senere regjeringer ikke skulle begynne å fikle med dem. Viken, stakkar, er fritt vilt. For et «styringsparti» som Ap blir det småskummelt nybrottsarbeid å drive nedbygging av noe som offentlig ansatte samvittighetsfullt har brukt fire år på å bygge opp. Så partilederen tar et lite forbehold.

«Hvis Viken vil oppløse Viken, så blir Viken oppløst», sier Jonas Gahr Støre. Han får det nesten til å høres ut som om fylker får bestemme over seg selv her i landet.