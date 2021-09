Kultur er så viktig, så viktig. Bare ikke i valgkampen.

Meningsmålingene tyder på at disse tre snart får mye makt over kulturpolitikken: Anette Trettebergstuen (Ap), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) og Freddy André Øvstegård (SV). Bildet er fra våren 2019, da de tre fortalte Aftenposten at de ønske å gå til valg på et kraftig løft for kulturlivet.