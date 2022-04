Ikke helt tiden for å tuppe ut Macron

«Mer av det samme» er aldri franske velgeres våte drøm. Men søndag er det best for Europa at de ber om det.

President Emmanuel Macron møtte onsdag sin rival Marine Le Pen til viktig TV-debatt.

Det er krig i Ukraina og presidentvalg i Frankrike. Krigen forsøkes avgjort gjennom de frykteligste lidelser på og rundt slagmarken i Donbas. Frankrikes presidentvalg, derimot, skal finne sin løsning gjennom den frie og opplyste stemmegivning i andre valgomgang i opplysningsfilosofiens kjerneland.

Kontrasten er ikke så rent liten. Det pågår en verdikamp mellom russisk barbari og europeisk sivilisasjon. Da er tidspunktet ikke det optimale for å bytte ut Frankrikes sentrumsorienterte president med en uforutsigbar populist som før har virket pinlig positiv til Vladimir Putin.