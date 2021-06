VM i hersketeknikk

Joe Biden kom til Geneve for å sette ned foten, og samtidig sparke i gang en dialog med Vladimir Putin. Han unngikk i det minste å tråkke i salaten.

Foto: Denis Balibouse, AP/NTB

16. juni 2021 20:47 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette handler ikke om tillit. Dette handler om egeninteresse, sa USAs president Joe Biden etter møtet med Russlands president Vladimir Putin onsdag.

Han mente nok i nasjonen USAs egeninteresse. Men det er ikke urimelig å overføre den uttalelsen til presidenten selv også. For Biden var i Sveits for å oppnå et par viktige ting.