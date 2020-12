Det er lurt å holde hodet kaldt selv når man blir jaget av en mutant

Det muterte viruset i England er dårlig nytt. Men de gode nyhetene om vaksiner gjelder fortsatt.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk et mutert virus til jul. NTB/Berit Roald

Et mutert virus, muligens fra Kent, sørøst for London, har kastet om på juleplanene for mange briter.

Risikoen er der for at det vil gjøre vinteren lang og mørk for mange flere. Mye er fremdeles usikkert, men den nye varianten av koronaviruset kan være vesentlig mer smittsomt enn det gamle.