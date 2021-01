Det går mot sommerferie i Norge i år igjen

Forsinkede vaksiner gjør drømmen om et sommeråpent Europa mindre realistisk.

Mange nordmenn oppdaget Norge i fjor sommer. Sommerferien i år vil sannsynligvis måtte brukes på å oppdage mer av det samme. Foto: Joacim Lund

– Husk dette: For hver dag som går blir det varmere og lysere. Det betyr at vi trives stadig bedre og viruset trives stadig dårligere. For hver dag som går blir flere vaksinert.

Helseminister Bent Høie har tilsynelatende hatt halv stilling som motivational speaker det siste året. Fra den berømte «neste sommer finnes ikke når du er ung»-talen til sitatet over, fra tirsdagens pressekonferanse.