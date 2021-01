Tegnell tar ingen selvkritikk. Löfven blir sittende med ansvaret.

Anders Tegnell står på at Sverige har håndtert koronaviruset omtrent som andre europeiske land.

Foto: Marvin Halleraker / marvin@marvin.no

Nå nettopp

Det var nesten eksotisk å se TV-programmet Agenda på SVT forrige søndag. Mens nordmenn har ristet på hodet i snart et år over Sveriges koronatall, står statsepidemiolog Anders Tegnell i nabolandet og fastholder at Sverige ikke har skilt seg nevneverdig fra de andre nordiske landene i hvordan man har håndtert koronaviruset.

Og dette i et land hvor familiemedlemmer av koronasyke inntil nylig slapp å gå i karantene og kunne gå rett på jobb og smitte i vei.