Tillit er vaksinen mot vaksineskepsis

Vaksinemotstanden er ofte sær. Vaksineskepsisen er mindre sær. Begge truer kampen mot covid-19.

Foto: Tegning: Marvin Halleraker

Nå nettopp

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Noen kristne ser koronavaksinen som «dyrets merke» fra Johannes’ åpenbaring i Det nye testamente, ifølge Vårt Land mandag. Bjørn Are Davidsen i tankesmien Skaperkraft forklarer at dette er «mer utbredt blant kristne enn man skulle tro».

Det bibelske dyret stiger opp av havet som en jordisk representasjon av dragen, det vil si djevelen. Det symboliserer en undertrykkende verdensmakt. I bibelsk sammenheng betyr det Romerriket. Dyrets merke er så hva denne makten krever at folk skal bære.

Dette dyret dukket opp på neisiden i EU-kampen på 1990-tallet. Da var det eksotisk og ble gjort mye narr av. Siden er folk blitt vant til lange TV-serier full av like vidløftig symbolikk. I dag kan dyret i åpenbaringen fint passere som konspirasjonsteorier oversatt til netflixisk.

For avstanden fra religiøs fantasy til hverdagslige synsmåter er ikke alltid så stor. Først på 1990-tallet var den liten: EU ble sett på som Romerriket i ny ham. EUs grunnlov het endatil Romatraktaten.

Også verdslige hadde sterkt overdrevne forestillinger om EUs makt – og ondskap.

Den harde delen av dagens vaksinemotstand kobles til en forestilling om en global maktelite. Storkapital og politiske krefter i samarbeid. EU står sentralt. Eliten vil menneskene vondt, ifølge dem som har denne forestillingen. Sprøyten mot covid-19 kalles ikke dyrets merke av så mange, men essensen er den samme. Tar man dosen i armen, underkaster man seg makthaverne og blir lettere å kontrollere. Noen tror til og med at en mikrochip sprøytes inn i blodet.

Les også Vaksineringen kan bli opp mot to måneder forsinket

Tillit i Afrika

Motstanden mot vaksiner er et uttrykk for tillitssvikt. Det siste har vokst frem gradvis, på ryggen av globaliseringen og en serie finanskriser og politiske kriser de siste 20 årene. Mange føler uro. En del søker ro i ny og gammel religiøsitet eller ekkokamre og «nyheter» de gjerne vil tro på i sosiale medier. Og ja, noen søker den kanskje også på Netflix.

Allerede før dagens pandemi kåret Verdens helseorganisasjon vaksinemotstand til en av de ti største truslene mot global helse. Det finnes også undersøkelser av hvor høy tilliten til vaksiner er i ulike land. Mønsteret er grovt sagt at den er høy i land med høy tillit mellom styrende og styrte samt i land der vaksiner i nyere tid har hjulpet effektivt mot farlige sykdommer, som polio.

Tall fra 2019 viser for eksempel at det urolige Frankrike har lav tillit til vaksiner, på nivå med Tyrkia, Ukraina og Russland. Norge ligger høyt, men ikke i toppsjiktet. Tilliten til vaksiner er høyere i Finland og Nederland, enda høyere i Tanzania og Uganda. Det var altså før korona.

Oversolgte vaksinering?

I dag viser målinger sprikende tall over hele verden. I Norge sa syv av ti i høst at de vil ta vaksinen mot covid-19, mens to av ti ikke vil. En ferskere undersøkelse viser bedre tall. Åtte av ti skal være klare for å bli stukket i armen. Undersøkelsen viser også at skepsisen er størst blant KrFs og Frps velgere, der troen på Bibelens mer underholdende partier også må være er størst.

Et farlig stort mindretall i mange land forblir skeptisk. Da hjelper det ikke at myndigheter prøver og feiler i kampen for å slå ned pandemien. Har man i utgangspunktet lite tillit til dem på toppen, forsterkes problemet av tiltak som oppleves som for inngripende eller kanskje for forsiktige.

Hva når et ekteskap går i oppløsning fordi myndighetene tvinger folk ut av arbeidslivet og stenger barnehager samtidig, uten å begrunne det godt nok? Og så plutselig snur, etter at separasjonsbevillingen er gitt?

Nå er hovedproblemet – også i Norge – at myndighetene solgte de første vaksineringene for en måned siden som perleporten til himmelen, for å bli i Johannes’ åpenbaring.

Les også Skal vaksinepasset redde sommerferien? Eller blir det neste sak EU ikke vil klare å enes om?

Tro på åpenhet

Så viser det seg at leveranser av vaksiner svikter, mens fordelingen av dem virker noe kryptisk. Nesten ingen kommer seg gjennom perleporten, samtidig som det er kaldt og mørkt og en stygg mutasjon sprer seg fra Nordre Follo.

Og hvorfor svikter leveransene? Legemiddelindustrien er en del av den «globale makteliten» mange ikke har tillit til.

Problemet med vaksineskepsis og sabotering av tiltak blir neppe mindre resten av vinteren. Et skred av snusfornuftig moralisering i sosiale medier rettet mot folk som ikke vet om de vil ta vaksinen, er neppe heller riktig medisin.

Informasjonsflyten om vaksiner er en del av hele den vanskelige kampen mot pandemien. Ingenting er enkelt eller sikkert. Man må ofte tro. Hvis man ikke vil tro på dyret i åpenbaringen, kan man tro på åpenhet. Da Legemiddelverket raskt fortalte om eldre og syke som døde kort tid etter at de fikk vaksinen, var det ingen umiddelbar vinnersak. Men det ville blitt en umiddelbar tapersak å prøve å holde informasjonen tilbake, med påfølgende lekkasjer og spekulasjoner.