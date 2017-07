Kampen for menneskerettigheter må kjempes også når det passer oss minst | Liv Tørres

Liu Xiaobo ble 61 år. Han burde blitt langt eldre. Hvis ikke det var for at han ble syk. Fordi han satt i fengsel. Fordi legehjelpen ble holdt tilbake. Men han vil trolig gjøre det også – leve mye lenger. Fordi ordene hans vil bli stående. Gjerningene hans vil bli stående. Forsakelsene hans vil bli stående.

De heltene som har ofret seg for prinsipper står som regel igjen med større respekt og kraft i historien enn dem som i redsel og smålighet på kort sikt har bekjempet dem.

Etter Liu Xiaobos død: De som kjemper for menneskerettigheter i Kina har mistet sitt sterkeste symbol

Vil kampen for demokrati dø med Liu Xiaobo? Neppe. Den vil etter hvert vokse i styrke. Xiaobos stemme minnet verden om at undertrykkelsen av menneskerettigheter og demokrati i Kina forble et stort problem parallelt med Kinas økende økonomiske makt, og at Kinas utvikling neppe vil være bærekraftig uten politiske endringer.

Hvis vi begynner å lage unntak for menneskerettighetene av økonomiske grunner, blir det fort svært lite igjen av dem.

De tusener av streiker og protester som finner sted hver dag i Kina, vitner om det samme. Hans stemme vil bestå. Hans krefter var ikke bortkastet. Men han betalte en høy pris for sin kamp.

Menneskerettigheter er også vår egeninteresse

Vi ser demokrati og menneskerettigheter under press en rekke steder internasjonalt. Samtidig er det mye snakk om egeninteresser om dagen, at vi må prioritere våre økonomiske interesser og handel med Kina. Men kampen for menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati kan ikke behandles som en hobby, eller en sak kun for fine konferanser, godværsdager og fine taler med cocktailglass.

Den reelle kampen for menneskerettigheter finner sted hver eneste dag i fengsler, organisasjoner, gater, på universiteter, skoler og arbeidsplasser mange steder i verden. Det er vår plikt og ansvar å støtte opp om den.

Kampen for menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati er i vår egeninteresse, vårt siste forsvar.

Det var som gjensidig forsvarsverk det ble skrevet inn i FN-pakten etter krigen. For hvis vi begynner å lage unntak for menneskerettighetene og for ytringsfriheten når det passer oss best av økonomiske grunner eller egeninteresser, blir det fort svært lite igjen av det.

Menneskerettighetene er vårt forsvarsverk

Menneskerettighetene er et fundament vi har stadfestet i både eget lovverk, FN-pakten og internasjonale konvensjoner. Vi skrev aldri inn at vi kun skulle respektere dem når det passet seg sånn. Det er faktisk viktigst at vi respekterer dem mest når det passer oss minst. Fordi realiteten er at dette er et forsvarssystem.

Hvis vi respekterer andres ytringsfrihet, vil de måtte forsvare vår.

Hvis ikke små land som vårt skal forsvare menneskerettigheter, hvem vil da gjøre det? Hvis vi ikke respekterer andres rettigheter er det færre igjen til å forsvare våre. Så vanskelig er det for noen. Men for Xiaobo var det så enkelt.

