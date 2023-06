Er det på tide å totalforby sykling på fortau?

Med den voldsomme satsingen på sykkelveier i Oslo, bør det bli forbudt å sykle på fortau.

04.06.2023 09:00

I Norge er det lov å sykle på fortau, men det er ikke lov i for eksempel Nederland, et land sykkelentusiaster gjerne viser til. Eller i Danmark. Et annet land Norge gjerne vil sammenligne seg med.

På et vis ligger det i denne holdningen en slags overbevisning om at syklister i Norge er en dannet gjeng, som ikke trenger den slags paternalistisk omsorg.