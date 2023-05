Helsekrise? Robotene kan komme til unnsetning.

Ikke spør hva maskinene kan få til. Spør hva de bør brukes til.

11.05.2023 06:30

Døren glir opp. Pasienten holder pusten. Men beskjeden er nedslående.

«Jeg er her for å informere deg om en viktig beskjed angående helsen din. Etter grundig undersøkelse av prøveresultatene dine er det dessverre bekreftet at du har kreft. Basert på det medisinske teamets vurdering er denne kreften uhelbredelig. Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg med å håndtere situasjonen og sørge for best mulig livskvalitet under behandlingen.»