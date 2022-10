Hold opp med snakket om «kampen mot kreften»

Therese Sollien

36 minutter siden

Kreftceller er ikke interessert i humør. Pasienter trenger ikke dårlig samvittighet på toppen av sykdommen.

Gründeren og gummistøveldronningen Ilse Jacobsen er død. Det melder hennes egen bedrift i en pressemelding. Og ordlegger seg slik: «Det er med stor sorg vi må meddele at Ilse Rohde Jacobsen har tapt kampen mot den aggressive kreftsykdommen hun har vært under behandling for siden august 2021.»

Jeg tviler ikke på at de er i sorg. Men jeg skulle ønske de hadde valgt en annen formulering. Man taper ikke kampen mot kreften. Det er ikke slik det fungerer.