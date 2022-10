Eivor Evenrud må sveipe til høyre

7 minutter siden

Eivor Evenrud er ferdig med Rødt. Nå må hun finne et nytt parti. Det blir neppe Høyre.

Både Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti vil ha henne. Men hva velger hun?

Hvem skal få bære 12 møllesteiner i sølv med blå emaljestriper rundt halsen etter neste valg i Oslo?

Å bli ordfører er et ettertraktet verv blant politikere. En av dem det er mest spenning knyttet til for øyeblikket som mulig kandidat, er den tidligere gruppelederen for Rødt i bystyret, Eivor Evenrud.