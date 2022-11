En formidabel maktdemonstrasjon

Andreas Slettholm Kommentator i Aftenposten

1. nov. 2022

Mette Frederiksen kysser mannen Bo Tengberg etter å ha stemt ved valget tirsdag. Noen timer senere ble det klart at hun beholder flertallet.

Jonas Gahr Støre må være litt misunnelig.

For et drama. I det mest kaotiske valget i manns minne så det lenge ut til at tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen skulle få det som han ville. Hans kongstanke om samarbeid over blokkgrensen ville kunne bli virkelighet. Med ham selv i nøkkelposisjon.

Men så var det Grønland, da. Og Færøyene. Tre av fire mandater derfra peker på Frederiksen som fortsatt statsminister.