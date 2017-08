Mens statsrådene lar seg opprøre av teoretiske verdier som i teorien er under press, renner virkelige verdier ut av statskassen, fordi de samme statsrådene ikke lykkes med digitaliseringen av hverken forvaltningen eller tjenestene vi alle bruker.

Enorme verdier

I en rykende fersk rapport har Accenture og Verdens økonomiske forum slått hodene sammen, gått gjennom de statlige virksomhetenes årsrapporter, utviklingsestimater fra SSB og målene fra Produktivitetskommisjonen. Det har avstedkommet en mildt sagt sjokkerende beregning av hvor mye Norge taper i kroner og øre på sendrektighet i digitaliseringsarbeidet:

Innenfor helsesektoren kan de nye teknologiene bidra til å realisere e-konsultasjoner, sentralisert intensivovervåking og avstandsovervåking av kronisk syke. Ifølge rapporten kan det redde 6000 liv og spare samfunnet for over 200.000 sykehusdøgn i perioden 2018–2025. Den beregnede samlede samfunnsverdien er på 26 milliarder kroner.

For NAV, Skatteetaten, Statens vegvesen og Politi- og lensmannsetaten er det i samme periode mulig å redusere driftskostnadene med 65 milliarder kroner.

Det vil være mulig å kreve inn ytterligere 29 milliarder i skatt.

Trygdemisbruk og feilutbetalinger fra NAV vil kunne reduseres med inntil 1,6 milliarder i 2020 og opptil 3,7 milliarder i 2025.

Bare for å nevne noe.

Gevinstene realiseres ikke

Tallene i rapporten, som legges frem i sin helhet på Arendalsuka, er beregninger, bare for å understreke det. Men, når vi først snakker om norske verdier: Halvhjertet politisk styring koster penger, det er sikkert som «amen i kjerka». Tapene er like ekte som ekte geitost. Gevinstene som ikke realiseres også: Vi kunne innkassert økt produktivitet, altså fått mer for de samme pengene, eller det samme som før, men med mindre penger. Muligheten til å flytte penger fra administrasjon til bedre tjenester for velgere og borgere og skattebetalere. Det er der de fleste (litt for sjeldent) merker forskjellen.

Halvhjertet politisk styring koster penger, det er sikkert som «amen i kjerka». Tapene er like ekte som ekte geitost.

Forbrukerne er blitt bortskjemt med gode, digitale brukeropplevelser hos private aktører som dør hvis brukerne ikke vil ha produktene deres. Gapet mellom det innbyggerne møter i det offentlige og livet ellers øker. Det kan bety redusert tillit til det offentlige. Tillit er også en verdi. Tillit og tilhørighet er de politiske grunnstoffene velferdsstaten er bygd med, for å sitere Per Fugelli.

Det finnes lyspunkter, selvsagt. Skatt er et godt eksempel på vellykket digitalisering i offentlig sektor. Det er ikke så mange år siden vi satt natten lang og fylte ut selvangivelsen på papirskjemaer som mange av oss måtte ta fri fra jobben for å levere personlig dersom ikke alt var krystallklart, og det var det jo aldri. Ikke for min del, i alle fall. I dag er tjenesten tilpasset brukernes behov, samtidig som produktiviteten i Skatteetaten er økt. Gratulerer.

Problemet er at det er et sjeldent eksempel.

Kommunene sliter

Da IKT-Norge la frem sin årlige rapport IT i praksis i Oslo rådhus i går, var det noen funn som pekte seg ut i presentasjonen. Den kjappe oppsummeringen kan kanskje se omtrent slik ut:

Digitaliseringen av Norge går ikke så verst. Få, om noen, er like raske som nordmenn når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Digitaliseringen av offentlig sektor, derimot, går ikke fullt så bra, og digitaliseringen av kommunene er helt på trynet.

Forklaringen er en blanding av pengemangel, manglende standardløsninger, kapasitetsmangel og kompetansemangel. Det siste er spesielt alvorlig. 73 prosent av våre offentlige ledere mangler et tydelig bilde av hvordan IT-investeringer tilfører virksomheten verdi. Det sier jo litt.

Krevende, men ikke umulig

Skal offentlig sektor lykkes med å realisere gevinstene, må kompetansen løftes betydelig. Ledere og mellomledere må forstå brukernes behov og forsøke å forutse hvilke teknologier og tjenester som kan gi gevinster i fremtiden. Ingen liten oppgave, men heller ikke umulig. Enklere enn å bli verdensmester på 400 meter hekk, det er helt sikkert.

Digitalisering og produktivitet i offentlig sektor er ikke noe du hvisker i øret på en potensiell sengepartner. Men det er gode grunner til at IKT-Norge, Innovasjon Norge, Accenture og Abelia alle er blitt så opphisset av temaet at de har lagt det meste annet til side i vår. Fint om politikerne kan la bunaden ligge og la seg pirre de også, slik at det blir et tema i valgkampen.

Det er ekte, norske verdier vi snakker om, tross alt.