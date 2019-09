I forrige uke foregikk den årlige begivenheten Army Summit, hvor hæren viser frem saker som har betydning for det norske landforsvaret. I år fylte NATO 70 år, derfor handlet konferansen naturlig nok om forsvarsalliansen. Man kan jo trygt si at NATO har en viss betydning for Norges forsvar.

NATO ser annerledes ut enn under den kalde krigen. Det gjør verden utenfor alliansen også.