Det måtte en statssekretær til for å si det i så klar tekst som regjeringen klarer: Norges klimamål for 2020 blir ikke oppnådd.

Sveinung Rotevatn sier riktignok bare at «det blir fryktelig vanskelig». Men det er på samme måte som at det er «fryktelig vanskelig» for undertegnede å slå Ingebrigtsen-brødrene på 5000 meter.