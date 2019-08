Endelig var det tid for Arendals vakreste eventyr, altså ungdomspartilederdebatten.

Det er merkbart at de har vært på sommerleir og øvet seg på akkurat dette. De snakker så fort og tydelig at man skulle tro de hadde ren espresso i årene istedenfor blod. Akk, den som fikk være ung igjen! Særlig lederen for Sosialistisk Ungdom (SU), Andreas Sjalg Unneland, snakker som om han har en usynlig teleprompter foran seg.