Partienes landsmøter er høysesong for partisjåvinismen. Fiendebildene skjerpes og motstanderne levnes liten ære. Fenomenet er ikke nytt, men som et blekt speilbilde av resten av Europa ser vi også her i Norge at tonen blir mer uforsonlig. Populismens verste sider er i ferd med å bli salgbar importvare.

«Norge har snart yatzy i populistiske bevegelser: Vi har høyrepopulistene i Frp, agrarpopulistene i Senterpartiet og venstrepopulistene i Rødt», konstaterer Dagsavisens kommentator Hege Ulstein, og advarer mot populismens pris – en polarisert og fordummende politisk debatt.

Samme vinneroppskrift

I hele den vestlige verden innkasserer høyre- og venstrepopulistiske partier sine seire.

Vinneroppskriften er den samme:

Problemer forstørres og forenkles. Omverdenen demoniseres. Forakten for alt det etablerte dyrkes. Politiske motstandere hånes. Og kompromisser latterliggjøres.

Tor G. Stenersen

«Du har migrasjon og islam som fiende, Europa og EU som fiende, og klimapolitikken som en fiende, i betydningen «et eliteprosjekt» som rammer vanlige folk og ikke minst vanlige folk på bygda,» er Vidar Helgesens definisjon.

Den tidligere Høyre-statsråden peker i Morgenbladet på hvordan slikt brukes fordi det virker mobiliserende: «Du ser det i brexit, i Trygve Slagsvold Vedum, i Sylvi Listhaug.»

Debatten kuppes

Det tankevekkende er hvordan det kompromissløse populistspråket langt på vei har lykkes i å kuppe debatten.

Selv ganske små partier kommer unna med den nokså meningsløse selvangivelse at det er de som representerer «folk flest».

Underforstått: I motsetning til de største partiene som bare går elitenes ærend mot folkets «egentlige» interesser.

En av grunnene er selvsagt en mediedramaturgi som elsker det spissformulerte og der grå normalitet møtes med et skuldertrekk. En annen er de sosiale medienes lik-og-del-kultur der sinne og begeistring er den vinneraksen debatten dreier rundt.

Men kanskje finner vi en viktig årsak i den manglende selvtillit mange politikere og partier demonstrerer i møtet med en virkelighet som på få år er dramatisk forandret.

Det er som om det ikke er nok oksygen igjen i det politiske rommet etter at populistene med grådig munn har pustet inn det meste.

Forlik og stolthet

Vi i Norge liker å kalle oss et tillitssamfunn. Vi liker også å vektlegge verdien av å finne frem til brede forlik og gode kompromisser når store reformer skal gjennomføres. Slikt sikrer langsiktighet og trygghet.

Det har tjent oss både som nasjon og som enkeltmennesker.

Jens Stoltenberg svarte i sin tid «pensjonsforliket» da han ble spurt om det viktigste den rødgrønne regjeringen hadde fått til. Han kunne også svart «handlingsregelen» fra sin første rene Ap-regjering.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Kanskje var Jens Stoltenberg arvelig belastet. En utilslørt hyllest til kompromisset var da også noe av det siste far Thorvald skrev om før han døde:

«For meg er ordet «kompromiss» et av de vakreste ord vi har», var det credo han formulerte i en artikkel i Dagbladets Magasinet.

Retorikkens seier

I land etter land ser vi hvordan det blir stadig vanskeligere å finne frem til fornuftige kompromisser det egentlig er politisk grunnlag for. Tonen i debatten er for uforsonlig og fiendebildene fastlåste. Retorikken seirer over politikken.

Resultatet er demokratier som nærmer seg det dysfunksjonelle. Noe som igjen øker politikerforakten og nærer populistpolitikernes tiltrekningskraft.

Heldigvis er ikke dette dagens norske virkelighet. Likevel er det naivt å tro at ikke en forandret atmosfære vil påvirke viljen og evnen til samhandling over blokkgrensene.

Erna Solberg presses av et fremskrittsparti som har tradisjon for å dyrke symbolske egenmarkeringer fremfor å strekke seg mot forlik. Til og med fra regjeringskontorene har Frp fått lov til å demonstrere denne partiegoismen.

Og fra venstre møter Jonas Gahr Støre anklagen om at hans vilje til å inngå forlik med Solberg-regjeringen var en av årsakene til det brutale valgnederlaget for to år siden. Nå trumfer kravene om «tydelighet» det meste. En «tydelighet» som må leses som forhåndsdefinert uenighet med det meste som kommer fra regjeringen.

Både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre har fått sitt handlingsrom for kompromisser snevret inn. Det er en lite lystelig fremtidspeker.

Forlik er styrke

For dette dreier seg selvsagt ikke om at alle skal være enige i alt. Det er politiske motsetninger i landet vårt og selvsagt må disse være en viktig del av debatten.

Men det er også mye enighet. En enighet som stadig oftere underspilles. Mye av den politikk som utvikler en nasjon i riktig retning formes jo i et stort sentrum. I Norge ofte i skjæringspunktet mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Partier som har tradisjon for å tenke helhet og god styring.

Når stadig mer premissmakt samles på populistiske utspillsmaskiner og lik-og-del-politikere, tappes evnen til å finne samlende løsninger. Det vil over tid svekke oss som land.

Derfor må det ikke bli slik at vi aksepterer at det settes likhetstegn mellom kompromiss og svakhet. Snarere er vilje til forlik et demokratisk sunnhetstegn og en styrke.

Uansett hva vår tids politiske spekkhuggere måtte mene.