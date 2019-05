Det er mange som presser på for økte offentlige utgifter på alle områder. Mediene bør lete etter dem som drar i en annen retning.

I forrige uke deltok jeg i en debatt i Dagsnytt 18 om trygdeoppgjøret og de eldres økonomiske kår. Noen vil nok mene at jeg var i overkant aggressiv mot Pensjonistforbundets Jan Davidsen, men denne artikkelen handler om noe annet – at jeg i det hele tatt var invitert.

I de aller fleste saker som har med offentlige utgifter å gjøre, er dramaturgien i mediene slik: Den sittende regjeringen anklages for å ha økt utgiftene for lite, eller en sjelden gang faktisk å ha kuttet noe. De stilles til veggs av interesseorganisasjoner som er misfornøyd og opposisjonspartier som vil gi mer. Fremleggelsen av statsbudsjettet er et godt eksempel.

Få taler for helheten

Det er få som taler for helheten, eller for at et mer eller mindre godt formål faktisk bør få mindre penger. Skattebetalerne er dårlig organisert, og Skattebetalerforeningen vil ikke gå inn i debatten om utgiftssiden.

Riktignok har pressen de siste årene, med Aftenposten og Dagens Næringsliv i spissen, klaget på regjeringens pengebruk. Men det er mest på generelt grunnlag, og sjeldnere pekes det på hva som faktisk bør kuttes.

Resultatet er at vi får en ubalansert debatt, der de som vil ha større økninger står mot dem som vil ha små økninger, og der de første da naturlig nok kommer på offensiven. Sjelden snakker noen om at man kanskje kunne bruke færre offentlig kroner på noe.

Så fikk vi en annerledes debatt

Den nevnte trygdedebatten ble annerledes, fordi jeg pekte på at alderspensjonistene i gjennomsnitt er den rikeste aldersgruppen i landet, og at svært få av dem egentlig har økonomiske problemer. Dette har jeg skrevet om tidligere i denne spalten og i Internrevisjonen.

Jeg kritiserte regjeringen for fire år på rad å ha gitt ekstra penger til minstepensjonistene, samt i to budsjetter ekstra til pensjonistpar. I tillegg kommer en skattelette i fjor.

Dermed ble balansen i debatten helt annerledes enn om det bare skulle vært Pensjonistforbundet mot statsråd Anniken Hauglie: Noen vil ha mer, noen har gitt det de har gitt, mens noen mener de har gitt for mye.

Et perspektiv som drukner

Under de rødgrønne økte kulturbevilgningene kraftig, men uten at det var mulig å finne noen særlig positiv effekt for publikum, bare for kulturarbeiderne. Solberg-regjeringen har i det store og hele opprettholdt dette nye høye nivået, men ikke økt det ytterligere. Og kritikken for manglende satsing kommer stadig fra kulturfeltet og fra opposisjonspartier som vil ha et nytt kulturløft. Men vi har altså brukt masse penger uten særlig effekt, et perspektiv som drukner.

Reduksjon av enkelte offentlige utgifter, ja selv det å opprettholde dagens nivå, er ikke populært blant politikere. Men noen partier har slike forslag i programmet – særlig Frp, men også Høyre og Venstre. Da disse var i opposisjon, kunne de på en god dag argumentere for dette, selv om de også den gang var mest glad i å snakke om det de ville bruke mer penger på.

Politikerne er lojale papegøyer

Men nå som de alle sitter i regjering, er det ikke lenger noen politikere som kan fylle denne rollen. Nesten alle politikere i Norge er jo lojale partipapegøyer, som ikke har anledning til å si noe annet enn det partiet har tenkt for dem.

Det har kanskje medvirket til at de offentlige utgiftene under denne regjeringen har økt fra 44 prosent av BNP da Erna Solberg tok over, til nesten 49 prosent nå. Dette er stikk i strid med Solbergs uttalte mål og langt mer enn under Stoltenberg. Bremsene fungerer ikke innad i regjeringen, og nesten ingen bremser utenfor.

For dem som er opptatt av den langsiktige bærekraften i velferdsstaten, er det derfor viktig at pressen setter spørsmålstegn ved premisset om at enhver offentlig utgift er av det gode og slipper til frie debattanter som kan hjelpe dem med dette.

