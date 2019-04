Tåken var tett som en vegg. Den grønne Norrøna-nikkersen var gjennomvåt. Snøen var tung og gjenstridig.

Vi hadde tatt lett på kartlesingen og orienteringen, til tross for at vi gikk i umerkede løyper og visste at været skulle skifte.

Vi var kalde, det begynte å bli mørkt, og min studievenninne og jeg ante ikke hvor vi var. Bare at vi var i Stølsheimen.

Fra 43 til 13 områder

Flere skal få gjøre gode og dårlige turerfaringer i Stølsheimen, dette fjellområdet på grensen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane. En av mandagens store nyheter er at dette området ikke dukket opp i rammeplanen for vindkraft. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ikke pekt ut området som særlig egnet for vindkraftutbygging.

NVE har pekt på 13 andre områder, over nesten hele landet. Det er en drastisk reduksjon fra de 43 områdene som var utgangspunktet for analysen. 30 av dem er blitt ekskludert fra planen på grunn av hensyn til friluftsliv, reindrift, kulturminnevern, reiseliv, mangel på nettkapasitet og andre forhold. Ingen kan anklage NVE for ikke å ha undersøkt alle mulige hensyn i gjennomgangen før planen ble lagt frem. De 13 områdene som er igjen har gode forutsetninger for å bidra til målet om lønnsom vindkraftutbygging.

Fakta: Vindkraft på land i Norge I dag finnes det 610 vindturbiner, fordelt på 35 vindanlegg i Norge.

Samlet årlig produksjon er på 5,3 TWh. Det tilsvarer det årlige forbruket til 265 000 husstander.

Hvert år produseres det 136 TWh vannkraft i Norge.

Ved slutten av 2018 var det 13 vindkraftverk under bygging. De skal produsere 6,9 TWh.

37 vindkraftverk har fått konsesjon, men bygging er ikke startet.

Rustes eksisterende vannkraftverk opp optimalt, skal det tilsvare 6TWh.

Havvind er mer kostbart å utvikle enn landbasert vindkraft. Flytende installasjoner er dyrere enn bunnfaste, og det er det første som er aktuelt for Norge. Kilde: Forslag til nasjonal ramme for vindkraft, NVE

Sterkere konflikt

Målet med rammeplanen er ikke bare lønnsom vindkraftutbygging, men færre konflikter. Håpet er at en tydelig tanke om hvilke områder som bør utelukkes kan parkere uro og konflikter flere steder. I tillegg kan utbyggere slippe å bruke kroner på planer og søknader som ikke fører til noe.

Men i de 13 områdene som nå er pekt ut, vil konfliktene kanskje bli tøffere. Nå er de færre som skal ta belastningen med vindkraftanleggene, færre som skal gi fra seg uberørt natur, horisonter og stillhet. Friluftsliv- og naturorganisasjonene har varslet fortsatt sterk motstand.

Slik det ser ut nå, er det sørvestlandet og Trøndelag som får de fleste nye vindkraftanleggene. Der er konflikten sterk fra før.

Folkeavstemning igjen

Tirsdag, dagen etter at rammeplanen ble lagt frem, skal innbyggerne på Frøya stemme over om de vil ha vindkraftanlegg. Utbyggerne, Trønder Energi, fikk imidlertid konsesjon allerede i 2013. Den fikk de blant annet etter den første folkeavstemningen, i 2005, da det var flertall for vindpark. Det skal mye til for at konsesjonen trekkes tilbake på grunnlag av denne folkeavstemningen.

Håpet til motstanderne er at endringene i prosjektet er så store at forutsetningene for de første vedtakene ikke gjelder lenger. Det blir færre vindmøller, ja, men hver av dem blir 180 meter høye, ikke 145 meter som forutsatt. Det merkes på en øy med et toppunkt på 76 meter.

De 35 vindparkene som er satt i gang i Norge ble vedtatt og bygget før det fantes en helhetlig plan for hvor utbyggingene kan komme.

Rammeplanen burde vært her for mange år siden.

Dilemmaene forsvinner ikke

Rammeplanen skal gjøre det lettere å veie mellom klima og friluftsliv, mellom næringsinteresser og landskap, mellom arbeidsplasser og natur. Når rammen en gang blir vedtatt, skal den lose utbyggere og politikere til mer fornybar energi. Avveiningene og spenningene kommer imidlertid aldri til å forsvinne.

For jeg vedgår det: Jeg var nesten like lettet over at Stølsheimen ikke er med i rammeplanen for vindkraftutbygging som jeg var da vi omsider kom oss ned fra fjellet den gangen, utslitte, søkkvåte og noen viktige erfaringer rikere.