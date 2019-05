Oppropet er et eldgammelt politisk virkemiddel. Internettet har gitt det ny kraft. Onsdag ettermiddag hadde 735 tidligere føderale politi- og statsadvokater sluttet seg til et opprop om at president Donald Trump bør stilles for riksrett. Tallet stiger langsomt, men sikkert.

De 735 har tjenestegjort på flere nivåer, under både republikansk og demokratisk styre.