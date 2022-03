Mitt ønske på kvinnedagen: Ikke legg ned ABC-klinikken

En nyfødt baby griper om en voksens finger.

Fødsel er en sentral del av kvinnehelsen. Forsvarlig fødetilbud er med god grunn en av parolene på årets kvinnedag.

Et hverdagsmirakel: Slik er en fødsel. Reproduksjon er det mest naturlige i verden, samtidig er det noe av det absolutt største som skjer i et menneskes liv. Et mirakel, selv om det skjer hele tiden, over hele verden, hver dag.

Selv satt jeg og skulle fylle ut en helt hverdagslig reiseregning da riene plutselig kom, fire uker før termin. Da vi kom til sykehuset, tok overlegen en kikk med ultralyd og sa med rolig stemme: «Du er mamma om femten minutter». Morkaken hadde revnet. Det sto om livet. Et hastekeisersnitt senere hørte jeg lyden av en sprell levende baby som skrek.