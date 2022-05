De var bevæpnet og iført skuddsikre vester, men trakk seg tilbake. Var det en riktig avgjørelse?

Inge D. Hanssen Rettskommentator

6 minutter siden

Espen Andersen Bråthen i butikken der politifolkene hadde øyekontakt med ham.

HOKKSUND (Aftenposten): Politifolkene var redde og kjente dødsfrykten i Kongsberg.

De to politibetjentene som hadde kontakt med Espen Andersen Bråthen inne i Coop-butikken på Kongsberg, har fått mye kritikk for at de trakk seg ut av forretningen etter at det ble avfyrt to piler mot dem.

Fredag forklarte begge seg her i Buskerud tingrett i Hokksund. Endelig fikk de gi sin versjon av det som skjedde og bakgrunnen for de avgjørelser de tok der og da den fatale onsdagskvelden i fjor.