Kan han virkelig bli sittende?

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) overlater til Erna Solberg å rydde opp i rotet på gutterommet.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) hadde en tung dag fredag. Men trekke seg vil han ikke.

Nå nettopp

For to uker siden var KrFs partileder lei seg.

Ved å oppgi at han bodde hjemme på gutterommet, fikk Kjell Ingolf Ropstad gratis stortingsleilighet som pendler. Til tross for at kone og barn var bosatt og folkeregistrert i Oslo.