Aftenposten mener: Innsatsen for Venezuela bør fortsette

Erna Solbergs uttalelser i FN kan skape vansker.

Venezuelas sterke mann, Nicolás Maduro, skal være sint på Erna Solberg.

Nå nettopp

Det er vanskelig å kritisere statsministeren for å snakke sant på FNs talerstol. I sin tale natt til torsdag kom Erna Solberg inn på tilbakeslaget for demokratiet og menneskerettighetene i mange land. Hun nevnte Venezuela som et av eksemplene.

Ifølge NRK reagerte regimet i Venezuela negativt. Nå er spørsmålet om Solberg avsporer samtalene mellom regimet og opposisjonen i landet. De har vært ledet av norske diplomater i Mexico by. Også Nederland og Russland har en formell rolle.