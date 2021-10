Statsråd Vedum kan spare i et eget kvartal

For Senterpartiet vil lite ha større symbolverdi enn å krympe det grisedyre regjeringskvartalet innenfor Oslos Ring 1.

40 milliarder er morsommere å bruke på ferger enn på departementsbygninger.

21 minutter siden

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Hele landet skal tas i bruk. Folk skal få bo der de vil. Kommunene skal ha råd til å tilby like gode tjenester overalt.

Senterpartiets kjernesaker ble banket inn gjennom en lang og heftig valgkamp. Men satsing på noe krever innstramning på annet, og på sparesiden er det dukket opp en særlig fristende sak:

Er det noe vanlige folk i distriktene ikke etterspør, så er det et nytt regjeringskvartal til 40 milliarder kroner i Oslo sentrum. Selv ikke helt alminnelige oslofolk føler behov for å skrike seg til det. I statsbudsjettet fremgår det at prisen er økt med ytterligere 4,2 milliarder kroner fra tidligere anslag på drøye 36 milliarder. Det er utgifter en Ap-Sp-regjering blir nødt til å prøve å få ned.

Gratisferger frister mer

«Du kan få gratis ferger i 23 år på de nordlige fergestrekningene med under 100.000 passasjerer årlig bare for kostnadssprekken på lufte- og kjøleanlegget i regjeringskvartalet», hevdet Vedum under et valgkamptokt i Nord-Norge i juli.

I et internt Sp-notat var det regnet ut at utgiftene til kvartalet kunne reduseres med hele 15 milliarder kroner, ifølge NRK. Nesten halvparten skulle spares ved å kutte ut byggetrinn to og tre. Et tilsvarende beløp hadde partiet tenkt å spare allerede i byggetrinn én, som forlengst er vedtatt og påbegynt.

Vanlige folk vil ikke være opptatt av kjempedyre regjeringsbygninger. Men like sikkert er det at nordmenn – ti år etter det store smellet – ikke vil ha utrygge, terrorutsatte bygninger for statsadministrasjonen og demokratiet. Etter alt å dømme er dette en sak der sparing vil føles vanskeligere i posisjon enn i opposisjon.

Sikkerhet fremfor alt

Hensynet til sikkerhet veier tyngre enn alt annet, både for den utgående og påtroppende regjering. Men for den offentlige debatt har det vært et problem at disse sikkerhetskravene ikke kan fortelles om i detalj. Velgerne får ikke helt vite hvorfor det er tryggest å samle alle departementer unntatt Forsvarsdepartementet på den trange tomtegrunnen mellom Akersgata og Grubbegata.

Avtroppende statsråd Nikolai Astrup sier at gjenbruk av noen av dagens bygninger bare vil gjøre regjeringskvartalet enda dyrere. Kanskje, men bare kanskje, får vi nå likevel en tydeligere forklaring på hvorfor oppussing og rehabilitering av Utenriksdepartementet i Vika må bli så mye dyrere og mindre trygt enn å flytte UD til Akersgata. Kanskje, men bare kanskje, får vi nå en åpning for at det fortsatt går an å drive departementer fra bygningen R5 i Akersgata 59, der seks departementer flyttet inn i helt nytt bygg i 1996. Kanskje vil noen til og med kunne hevde at det fungerer noenlunde greit å drive Justisdepartementet fra de midlertidige lokalene Nydalen.

Saksflyt veier mindre

En første nedskalering av Statsbyggs «åpne, trygge og grønne» regjeringskvartal kom alt sommeren 2018. Departementsbygningene skulle ikke lenger behøve å huse 5700 medarbeidere, men bare 4700. Det ga håp om en viss krymping av nybyggene som særlig fra Youngstorget har tedd seg som svære og dominerende.

Nikolai Astrup åpner for at nye innsparinger kan være på gang. Hvordan det kan gjøres, uten å svekke sikkerheten, sier han ikke så mye om. Men kanskje vil en ny regjering komme til at de andre argumentene for samlokalisering veier mindre enn de gjorde før. Moderniseringsordene om stordrift, saksflyt og synergier.

Halvannet år med pandemi har vist hvor godt departementer kan drives selv fra sofakroker og kjøkkenbenker hos hjemmearbeidende byråkrater. Da bør det også fortsatt kunne gå an å ta flere kvartaler i bruk.