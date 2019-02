Forfatter og foredragsholder Hanne Kristin Rohde er aktuell med ungdomsbok, og i lanseringsintervjuet i VG kan vi lese at den tidligere sentrale polititoppen «hevder hun har skjulte evner».

Til avisen sier hun at hun har en uforklarlig side, og gir gjennomgående vitenskapen det glatte lag. Dette er hun ikke alene om for tiden, noe både ignorert legevitenskap, bortforklart klimaforskning og ikke minst sosiale medier stappende fulle av feilinformasjon viser. Kjendiser som fronter dette er grunn til å stoppe opp og stille kritiske spørsmål.

Skjermdump VG

For ganske mye av «det uforklarlige» er faktisk ganske greit å forklare. Som her, sitat for sitat:

1. «Gjennom historien har vitenskapen latterliggjort det som ikke kan forklares»

Vitenskap er en metode, ikke en gruppe eller en ideologi som kan le eller latterliggjøre deg eller andre. Metoden går ut på å bekrefte eller avkrefte teorier. At noe ikke funker og man da går videre til noe annet, er ikke vondt ment, det er fremskritt.

2. «Etter husrensen gikk jeg fra å være husredd til å slappe av»

For et par tusen kroner timen kan et såkalt medium gå rundt i huset og «fjerne» «energier» eller «ånder». Det må være en takknemlig jobb å fjerne noe som ikke finnes, men først og fremst er dette mennesker som er gode til å berolige og samtale med husets eier. Om man sover bedre om natten etterpå, er det jo ikke noe veldig galt i det. Men det er ganske dårlig gjort å ha nettsider som i alle fall gjør meg litt mørkeredd.

3. «Hun og sønnen fikk hjelp av Joralf Gjerstad, Snåsamannen»

Ingenting er mer gledelig enn at du og spesielt barnet fikk det bedre. Men Gjerstads evner er hverken guddommelige eller magiske. Det finnes ikke en eneste dokumentert og offentlig historie eller påstand om ham som krever overnaturlige forklaringer.

Min bachelor i Sykepleie fra 2009 handler om varme hender, nærmere bestemt hvordan en sykepleier kan «anvende berøring for å lindre smerter hos pasienter med kreft». Med portkontroll-teorien som forståelsesmodell gir vi i oppgaven en vitenskapelig forklaring på hvorfor og hvordan berøring kan ha en smertelindrende effekt. Det er 40 temmelig tørre sider, blottet for magi. Teknikker, etikk, forutsetninger og konsekvenser gjøres rede for.

Det fineste? Det kan læres bort til andre.

4. «Det handler om gammel visdom om ni soultypes, og at vi alle er født med sjelskunnskap»

Gammel kunnskap er ikke det samme som god kunnskap. I dag vet vi for eksempel at årelating gjør folk slappe og øker faren for infeksjoner og at blodigler også er ganske ekkelt. Men i 2500 år ble folk tappet blod av til ingen nytte.

Hans O. Torgersen

5. «Jeg vil ikke være misjonerende»

Dette er et viktig og fint punkt, som riktignok er litt vanskelig å få til å stemme overens med VGs forside, men det er avisens ansvar.

6. «Jeg er ikke synsk, men jeg mottok en form for informasjon»

Fra evolusjonens side er menneskedyret utstyrt for å ta inn en mengde informasjon fra omgivelsene. Dette lønnet seg for å overleve. Vi prosesserer konstant inntrykk, og kan få følelsen av å vite noe uten å ha blitt det fortalt eller vært det bevisst. Underbevisstheten, ikke det overnaturlige, skal ha kred for det.

7. «Det uforklarlige. Hva er disse små lysene som jeg ser?»

Det er mest sannsynlig skygger etter optiske ujevnheter eller cellerester utenpå eller inne i selve øyet. Å se prikker og stjerner og lys i synsfeltet er normalt og som regel ikke farlig, men hvis det derimot skyldes en netthinneløsning kan det utvikle seg og gi varig synstap, så det er bra du går jevnlig til øyelege.

8. «I dag er det kun vitenskapen som gjelder»

Hadde det enda vært så vel! Etablert vitenskap møter massiv motstand på felt etter felt, noe som gir ekte konsekvenser for ekte mennesker. Sykdommer som kunne vært behandlet eller til og med utryddet dersom vitenskapen faktisk fikk råde, blomstrer. Klimaskepsis er et annet eksempel.

I stedet for å gjødsle dette giftige bedet, burde enhver med en plattform, også kjente forfattere som skriver for ungdom, føle et personlig ansvar for å si: Hei, jeg vet vitenskapen ikke er perfekt, men den er det beste vi har for at flest mulig skal ha det best mulig.

Tips, kritikk og tilbakemeldinger:

Twitter: @Ingeborgborg

Facebook: IngeborgSenneset

Snapchat: ingeborgsenn

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter