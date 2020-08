Det er bedre å feste i en bar enn i en bunkers. Det er bankers.

Regjeringens nasjonale skjenkeforbud etter midnatt bør oppheves snarest.

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

31. aug. 2020 11:55 Sist oppdatert nå nettopp

«I Norge kan man alltid skylde på myndighetene, og man kommer alltid i avisen ved å bebreide stat eller kommune.»

Det skrev Oslos tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland (H) på Twitter mandag morgen. Syrligheten var rettet mot Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen. Med god grunn for så vidt, ettersom hun i VG slår fast at det er regjeringens skyld at ungdommen fester i grotter.