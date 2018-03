Straffesaken mot 46 år gamle Camilla Lem Heggelund skulle ha handlet om straffskyld – om hun skal straffes for ikke å ha skaffet hjelp til sin anoreksirammede datter Angelica (13).

Datteren døde av avmagring på hytta på Beitostølen nyttårsaften 2015.

Hva som skjedde på hytta, er det mest sentrale i denne saken.

Dessverre har vi ikke hørt så mye om det til nå, hverken i den avbrutte hovedforhandlingen i april i fjor eller i de tre rettsdagene denne uken.

I stedet har det vært mye snakk om diabetes, om høye og lave blodsukkerverdier. Det er nærmest så vi føler oss som tilhørere til et medisinsk symposium.

Klarer ikke å forklare seg

På grunn av diabetes har ikke tiltalte vært i stand til å forklare seg, noe hun gjentatte ganger har sagt at hun gjerne vil. Til det har svingningene i blodsukkeret vært for store.

Under torsdagens rettsmøte forsøkte sorenskriver Pål Prestesæter seg forsiktig med et spørsmål om tiltalte kan huske hva som skjedde på hytta da Angelica døde.

– Minnene er borte; jeg vet ikke om jeg klarer dette. Alt er svart, sier hun.

Blodsukkeret var da oppe i 18, hun var kvalm og ba om å få hvile seg på bakrommet. Dermed ble det ny pause. Det meste av dagen har gått med til pauser slik at tiltalte kan ta seg inn.

Leger uenige om diabetes i Valdres-saken – forsvarer ber om utsettelse

Svingninger i blodsukkeret

Tirsdag ble tiltalte brakt til sykehuset etter at blodsukkeret var så lavt som 1,3. Det forteller litt om de svingninger i blodsukkeret som hun er utsatt for.

Hennes behandlende lege, Cecilie Wium, mener at fallet i blodsukkeret ene og alene skyldes stress på grunn av rettsforhandlingene.

Dette avvises av overlege Tore Julsrud Berg, som er innkalt som sakkyndig på diabetes av statsadvokat Arne Ingvald Dymbe.

– Jeg har aldri opplevd så lavt blodsukker utelukkende på grunn av stress, sier Berg i vitneboksen.

Fakta: Lommedalen-saken 13-årige Angelica Heggelund ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring. Jentas nå 46-år gamle mor er tiltalt for grov mishandling. Saken kom opp for Valdres tingrett 24. april 2017, og retten ble satt i tinghuset på Gjøvik. Seks uker var satt av til saken, men den ble avbrutt og utsatt da moren ble hentet i ambulanse dagen etter at den startet. 26. februar startet den nye rettsbehandlingen i Gjøvik tinghus. Også denne gang er det satt av seks uker til saken. Saken er også omtalt som Lommedalen-saken, fordi jenta og moren bodde i Lommedalen i Bærum før de flyttet til familiens hytte. Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i både Bærum og Øystre Slidre har begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen. Dødsfallet utløste gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev. Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt. Statens helsetilsyn åpnet også tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men konkluderte 2. mars i fjor med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp. Presseforbundet klaget TV 2, NRK, NTB, Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagsavisen og lokalavisene Budstikka og Valdres inn for Pressens Faglige Utvalg i forbindelse med deres dekning av saken den første tiden etter dødsfallet. VG og Valdres gikk fri, mens Aftenposten og Budstikka fikk kritikk. TV 2, NRK, NTB, Dagsavisen og Dagbladet brøt alle god presseskikk, ifølge PFU.

Avviser hjelp

Tiltalte måler selv blodsukkeret her i rettssal 101 i Gjøvik tinghus. Overlege Berg mener at det ville være til hjelp om hun fikk en insulinpumpe med en sensor som varsler når blodsukkeret stiger eller synker til faretruende nivåer. Samtidig burde hun få assistanse av en sykepleier når hun forklarer seg.

Dette avviser tiltalte blankt. Hun ønsker ingen endringer i det opplegget hun har hatt i årevis med måling av blodsukkerverdiene.

Ikke manipulering

Er det mulig for en pasient med diabetes selv å styre blodsukkerverdiene?

Nå er det ingen som har beskyldt Camilla Lem Heggelund for å ha boikottet sin egen medisinering, men det er naturlig at spørsmålet stilles.

Overlege Berg er klar i sitt svar til aktor: Ja, det er mulig.

Det er pasienten selv som styrer insulindoseringen. Setter man for mye, synker blodsukkeret. Setter man for lite, stiger verdiene.

Men, bare så det er sagt; aktor vil ikke legge til grunn at tiltalte selv har manipulert med blodsukkerverdiene.

Dette skjedde den siste tiden før 13-åringen døde. Mange detaljer vil for første gang bli kjent for offentligheten under rettssaken.

Ny utsettelse?

Etter flere timers pause kom begjæringen om utsettelse fra forsvarer Aasmund O. Sandland: Han mener at en tiltalt rett til å forklare seg står så sterkt at det blir saksbehandlingsfeil dersom dommerne finner at saken kan fortsette uten tiltaltes forklaring. Hun vil så gjerne fortelle det hun vet, men evner det ikke nå.

Statsadvokat Dymbe motsetter seg en ny utsettelse av saken. Han ber retten avvise begjæringen og mener at det er tilstrekkelig at tiltaltes politiforklaring blir lest opp. Tiltalte har gjentatte ganger sagt at hun ikke husker noe av det som skjedde i hytta på Beitostølen. En ny utsettelse vil ikke endre på det.

Rettens avgjørelse kommer fredag formiddag.

Ingen skal si at rettssikkerhet ikke tar tid.