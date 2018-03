Spalte opp og spalte ned skal skrives om hvor mye som er sølt bort på konsulentbistand underveis. Språkprofessorer og andre semantiske flisespikkere skal ringes opp av pressen. Sosiale medier skal svelle ut med fnis, fjas og nedlatende latterliggjøring av alt man måtte finne av anglisismer og dårlige metaforer. Også Språkrådet må selvsagt få slippe til med sine sure innvendinger.

Equinor får trøste seg med at det går over. Over tid ser alle hvor fint det har fungert med navn som Mesta, Spekter, Cermaq, Delta og OsloMet.

Det gamle navnet som Equinor må drasse med seg helt til generalforsamlingen 15. mai, Statoil, er blitt avleggs fordi det børsnoterte energiselskapet eies av flere enn staten og driver med mye mer enn olje.

Gass, vind og sol.

Da må det, som det fremgår av selskapets pressemelding, være god latin å velge et navn som kombinerer likhet, likeverd, likevekt og balanse (norske varianter av equi) med nor “som signaliserer et selskap som er stolt av sin norske opprinnelse, og ønsker å bruke dette aktivt i sin posisjonering.”

Skiftet av navn vil komme på mellom 230 og 250 millioner kroner, ifølge E 24, men det er ikke mye for et så stort foretak. Man får åtte slike navneskifter for en olemic. At man ikke velger noe rotnorsk, er også fullt forståelig for et verdensomspennende selskap. Navn som Fornybarnor og Bærekraftnor hadde vært kaudervelsk utenfor Norges grenser, og NorGreen hadde vært engelsk med for mye touch av svensk.

Kritikere advarer nå mot de underligste ting. Equinor kan forveksles med et land i Sør-Amerika og med sirkelen som deler Jorden i en nordlig og sørlig halvkule, men noe stort problem blir dette neppe i den daglige drift. Særlig alvorlig er heller ikke påpekningen av at equi er en flertallsbøyning av det latinske ordet for hest, equus, og at Equinor skal også være navnet på et polsk preparat som brukes mot magesår hos hest.

Johs. Stage

Forvekslingen av kraft og hest kan trolig avfeies som et ikke-problem, særlig etter at veterinæren og dyrekiropraktoren Christine Siljedal har solgt domenenavnet og skiftet navn på klinikken sin fra Equinor til Equina.

“Siljedal er forøvrig kjent fra TV 2-serien “Jakten på kjærligheten”, skriver E 24, som om dét skulle ha den ringeste relevans for navnevalgsproblematikk i energibransjen.

I sum: Dette kommer til å gå helt fint. Å slåss mot navnevalg i petroleumsbransjen er som å slåss mot vindmøller, og det bør hverken folk eller bransjen gjøre.

Mer bekymret er det grunn til å være over det kinesiske oppkjøpet av Romanias store energiselskap i juli i fjor. Kommer det et navneskifte der, får ikke nordmenn lenger noe å le av under bilturer på rumenske landeveier. Der heter mange av bensinstasjonene Rompetrol.