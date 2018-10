Det første jeg tenkte da jeg leste de første kapitlene i boken Fremmede makter har flyttet inn: Justismord og politisk drap, var at dette var jammen privat. Altfor privat, for å være ærlig. Her får man høre om samlivsbrudd og en ekskone som sender meldinger til statsministeren og Siv Jensen om at Per Sandberg har fått seg ny dame, noe hun synes dårlig om. Hun skal ha sendt meldinger til pressen, som fikk ferten av en pikant sak.

Men det stopper ikke der. Man får samtidig lese om den opprivende skilsmissen Per Sandberg nå står i. Han skulle gjerne sett at aspekter ved denne historien var unntatt offentligheten, forteller han, men ekskonen ville det annerledes.

Så hvorfor velger han å gjøre det verre ved å dele enda flere detaljer, om et sårt brudd og alt slikt som ingen utenom de involverte parter burde ta del i? Selv tittelen er et stikk til ekskonen. Det borger ikke for en neddempet og gjennomtenkt utgivelse.

Formålet med boken, gikk det frem av pressekonferansen, er å renvaske Bahareh Letnes. Hun er bare en vennlig sjel på 28 år, og hun vil ikke annet enn å skape mer forståelse mellom Norge og Iran. Hun har ikke gjort noe galt, hun er ikke spion, hun er ingen honningfelle, og hun har hatt det vanskelig. Eller, for å si det med hennes egne ord: Det har vært et helvete.

Vondt og urettferdig

Det er lett å skjønne at det har vært vondt å stå i stormen. Det har sikkert opplevdes som svært urimelig at pressen brukte så mye spalteplass og taletid på å snakke om denne kjæresten, som tross alt ikke var noen offentlig person.

Men så var det alt dette andre, da. Per Sandberg er jo i høyeste grad en offentlig person, og var det nå ikke egentlig hans sviktende dømmekraft som gjorde at pressen prøvde å nøste opp i hva som hadde foregått på denne Iran-turen i sommer?

Her har vi altså en fiskeriminister fra et i høyeste grad fiskeeksporterende land på tur til et land med hyperaktiv etterretningstjeneste, og så har han ikke engang nevnt for statsministeren at han skal dit, ei heller bedt PST om en lånetelefon slik at privat informasjon ikke skal deles med nevnte etterretningstjeneste. Hvis ikke pressen skal grave i den type hendelser, så vet ikke jeg hva den skal holde på med.

What about Støre?

Men det er ikke Sandberg opptatt av i boken. Han er mer opptatt av alt det gale andre folk har gjort før ham og fremfører derfor et klassisk whatabout-forsvar for seg selv. What about Jonas Gahr Støre, som møtte lederen for Hamas, er ikke det mye verre enn å dra til Iran?

Evnen til selvransakelse er i hvert fall ikke det som fremvises i denne boken. Men så var ikke det formålet heller. Dette skulle jo handle om Bahareh Letnes.

Og det gjør det, i store deler av boken. Hun har utvilsomt hatt en forferdelig barndom, preget av vanskjøtsel, mishandling og vold. Det er ingen grunn til å ane ugler i mosen ved at hun valgte å ta seg til Norge. Man skal være nokså kald for ikke å ha medfølelse med henne.

Slik er det også med Per Sandberg, som heller ikke har hatt en god oppvekst. Det kommer også godt frem at han er et følelsesmenneske, som er sterkt preget av samlivsbruddet han gjennomgår. Også der får man medynk av å lese boken.

Alle de ondsinnede

Men derfra og ut sier det stopp for min del. Det er langhalm over alle som har begått urett mot Per og Bahareh, og alle skal få passet påskrevet. Omtalen i pressen var feil, ekspertene som pressen brukte, var amatører, Statsministerens kontor valgte en feilslått mediestrategi, og partikolleger som har stilt spørsmål ved opptredenen, burde ikke ha gjort det.

Per og Bahareh har ikke gjort noe galt. De er ofre for en ondsinnet presse, en ondsinnet ekskone, ondsinnede eksiliranere – listen er legio. Men bitre er de ikke, og kjærligheten er sterkere enn noen gang. Kanskje har ikke Per Sandberg sittet i en sort statsrådsbil for siste gang heller, foreslår han på side 46.

Sandberg er godt likt av dem han har jobbet sammen med, inkludert av den sindige og kloke næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen. Sandberg har lang politisk erfaring, han er flink, og han er sjarmerende. Men inntrykket han skapte i sommer av å ha elendig dømmekraft, blir virkelig ikke noe bedre av denne boken.

Den gjør derimot inntrykket enda verre.

Boken fremstår som et rent hevnskrift, uten anstrøk av selvransakelse eller anger. Det er bare sinne, kampmodus og bitterhet å spore. Veien tilbake til statsrådsbilen ville nok vært kortere uten denne utgivelsen.