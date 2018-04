En FN-rapport fra 2014 slår fast at det nordkoreanske regimet undertrykker sitt folk med metoder som er «slående like» dem Nazi-Tyskland brukte.

Opp mot 200.000 av en befolkning på 25 millioner er fengslet for reell eller påstått opposisjonell virksomhet. De utsettes for slaveri, tortur, voldtekt, tvungne aborter og drap, for å nevne noe. Mange har ingen utsikt til noen gang å bli satt fri.