For seks uker siden anmeldte jeg Marte Michelets Hva visste hjemmefronten. I både ingress og konklusjon ønsket jeg meg en skikkelig debatt om boken og Michelets påstander.

Debatten kom som håpet, men ikke alltid med en ønsket form.

Et problem for Michelet er at de hardeste kritikken kommer fra historikerne som presumptivt kan dette stoffet best. Mats Tangestuen ved Jødisk Museum i Oslo og Bjarte Bruland som tok doktograden på holocaust i Norge har kommet med harde ord.

Til tider bærer debatten preg av å gå etter damen, ikke ballen. Det er gjensidig. Michelets svar til kritikerne bærer preg av troen på at angrep er det beste forsvar.

Hardest ut gikk Arnfinn Moland, historiker og tidligere leder ved Hjemmefrontmuseet. Han stemplet boken som «et faglig og etisk forfeilet prosjekt». Slik Moland leser Michelet, gir boken hennes inntrykk av at flere «tiår med forskning, innsikt og forståelse» ligger i ruiner. Michelet leser ham på vrangen, og svarer: «Det er oppsiktsvekkende at han ser på sitt eget felt som så vaklevorent og falleferdig at én bok kan få det hele til å rase sammen.»

Dette er ikke oppskriften på en debatt som bidrar til å gjøre leserne klokere.

Vil beskytte barn og barnebarn

Et av de vanskeligste argumentene i debatten er det Molands etterfølger ved Hjemmefrontmuseet som står for: «Så lenge det er barn og barnebarn som fortsatt lever, er dette vanskelig for en historiker å gå inn i med våre krav til personvern. Enkelte journalister ser her ut til å ikke ha de samme sperrene,» sier Frode Færøy til Klassekampen, om å forske på grenseloser som tjente penger på jødenes flukt.

Skal man følge denne forskningsetikken, blir livet vanskelig for samtidshistorikerne. Da kan det være behov for at «enkelte journalister» pirker borti de etablerte versjonene av historien.

Michelets fortjeneste er nettopp at hun ser på historien med nye briller.

En kritikk Michelet burde ta til seg, gjelder formen hennes. Hun er sterkt moraliserende, til tider ganske fordømmende. Det er ikke lett å jobbe med holocaust uten å bli moralsk opprørt. Men skal vi forstå hva som skjedde, må forfattere og forskere tilstrebe en avstand til stoffet. Ellers blir ikke boken mer enn et debattinnlegg.

Sønstebys vanskelige uttalelse

Mye av debatten har dreid seg om hvorvidt Gunnar Sønsteby visste om aksjonene mot jødene et par måneder før arrestasjonene. Det hevdet han i et intervju historikeren Ragnar Ulstein tok opp på bånd i 1970.

«Ja, vi kom borti dette tre måneder før dette ble iverksatt, og da var det vår hundre prosent oppfatning at jødene ville bli tatt i Norge».

For Michelet er dette et trumfkort. For Moland er det bare snakk om erindringsforskyvning etter nesten 30 år. Han mener at «dette har alle som har sett utskrift av eller hørt dette intervjuet» skjønt.

Michelet gjør det en god journalist bør gjøre, hun trekker frem kilden og drøfter den. Det burde man også forventet av historikere. Heller ikke de kan legge til side kilder som ikke passer inn i bildet de tegner.

Så kan man være uenig i Michelets konklusjon. Men dersom man mener at Sønsteby tok feil her, bør det åpne for en større diskusjon om bruken av ham som kilde i andre sammenhenger.

I Frankrike og andre okkuperte land i Vest-Europa hadde allerede arrestasjonene og deportasjonene begynt. I London ble det etter hvert mulig å danne seg et ganske godt bilde av behandlingen østeuropeiske jøder ble utsatt for, inkludert tilintetgjørelsesleirene.

Sønsteby kan ha ment at man ventet det samme ville skje i Norge. Uansett er det ingen ting som taler for at han visste noe om okkupasjonsmaktens tidsplan. Om noen slik plan fantes.

Spørsmålet Michelet reiser er uansett viktig: Hvorfor ble det ikke slått alarm eller mobilisert? Selv om historikerne har rett i at Hjemmefronten med stor H ennå ikke fantes, var det motstandsmiljøer som hadde vist seg i stand til å mobilisere holdningskampanjer.

Det finnes heller ikke spor av at eksilregjeringen brukte sin kunnskap til å advare i de norske BBC-sendingene. Det samme har vært påpekt av nederlandske historikere, heller ikke deres regjering brukte det de visste til å advare.

Behovet for å rehabilitere selvbildet

I årets bok Okkupert avslutter historikeren Bjørn Are Godøy med å fortelle om det norske folks «behov for å se den nasjonale maskuliniteten rehabilitert», og gjenopprette den nasjonale selvtilliten etter fem års ydmykende okkupasjon.

Max Manus og Gunnar Sønsteby var akkurat hva Norge trengte å høre om. Gutta på skauen passet også inn. Michelet viser hvordan de norske jødenes skjebne ødela denne fortellingen. Så kan det legges til at faren hennes, Jon, avsluttet sitt store verk om krigsseilerne, med å vise at heller ikke de fikk den plassen de fortjente.

Det er på bra at en ny generasjon forfattere og historikere ser på bildene vi har skapt av Norge under krigen, og sparker borti pidestallene for å se om heltebildene står støtt. Michelets bok er et bidrag til en slik prøving av historiesynet vårt.

Selvsagt kan ikke forfattere født et par generasjoner etter krigen skjønne hvordan aktørene den gang så verden. Michelet innrømmer at hun ikke kan forstå alt, her og der viser hun i boken at det er en riktig innrømmelse.

På noen måter viser Michelet sin største svakhet som historieforteller i kapitlene om profitt. Hun blir veldig moraliserende, og gjør egentlig ingen forsøk på å forstå situasjonen for dem som følte seg presset til å ta på seg livsfarlige oppdrag.

Ett resultat av boken er at i alle fall noen historikere erkjenner at man burde forsket mer på økonomiske interesser langs flytningerutene. Det er følsomt og vanskelig. Danmark hadde den samme debatten for noen år siden, og mange følte at heltebilder ble revet i stykker.

Som Tor Bomann-Larsen sier i sitt debattinnlegg, er etterpåklokskap veldig mye bedre enn etterpådumskap.

Forhåpentligvis fortsetter debatten, på en måte som gjør oss alle litt klokere.