Hvorfor er det ikke billigere å handle?

Norgesgruppen er dagligvarebransjens onkel Skrue. Hvordan det ble slik, er hemmelig.

Nå nettopp

Den norske dagligvarebransjen opplever for tiden den verste krisen på sikkert 30 år.

Thrillermanuset ser omtrent slik ut: Markedet består av få og mektige aktører. Konkurransetilsynet gjennomfører en razzia hos kjeder og leverandører. Der finner de ut at forskjellene i innkjøpsbetingelsene er så omfattende at det kan være både konkurranseskadelig og lovstridig. Saken etterforskes. En ny rapport fra Konkurransetilsynet tilflyter offentligheten. Den slår fast at slik har praksis vært i årevis – og at det kan ha ført til at folk flest har betalt unødvendig mye i kassen i dagligvarebutikken.