Jon Nicolaisens kone er kinesisk statsborger bosatt i Kina, der han støtter henne økonomisk. Derfor må han slutte som nestsjef i Norges Bank. Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix

Er det hysteri når en Norges Bank-sjef må gå av fordi hans kone er kinesisk? For der det politiske Norge er redde og forsiktige, advarer Sikkerhets-Norge mot Kina.

Det som like før helgen skjedde i Norges Bank er trolig helt uten sidestykke i norsk forvaltningshistorie:

Etter seks år som visesentralbanksjef - og bare åtte måneder etter at han fikk fornyet tillit - må Jon Nicolaisen gå på dagen.

Ikke fordi han har gjort noe galt. Heller ikke fordi han mistenkes for å kunne komme til å gjøre noe galt. Men rett og slett fordi han er gift med en kineser som bor i Kina.

Klare advarsler

Det har Jon Nicolaisen vært siden 2010. Altså i hele perioden han har vært sentralbanksjef Øystein Olsens nære medarbeider. Finansdepartementet har i alle år sagt ja til sikkerhetsklarering. Men nå har det såkalte Sivil klareringsmyndighet tatt over. Da ble det blankt nei til å sikkerhetsklarere mannen som var satt til å ha et spesielt ansvar for Oljefondet.

Saken er mildt sagt spesiell. Likevel går den inn i et mønster.

Harald Stanghelle Foto: Tor Stenersen

For dagen før Norges Bank-saken ble kjent, skrev Dagens Næringsliv om en ny trusselvurdering fra Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) der Kina spiller en hovedrolle.

For Kina er - sammen med Russland - det eneste landet som navngis som en trussel mot vår petroleumssektor. Skal vi tro PST - og det er det dessverre grunn til å gjøre - har kinesiske etterretningstjenester norsk oljeutvinning som mål.

Rapporten føyer seg inn i rekken av trusselvurderinger der både Etterretningstjenesten og PST advarer mot Kinas fiendtlige aktivitet mot Norge.

Den nye blasfemien

Dette ble nylig løftet opp til et mye høyere plan i form av en kraftig advarsel fra NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Den tidligere norske statsministeren la ikke fingrene imellom:

«Kina deler ikke våre verdier. De respekterer ikke grunnleggende menneskerettigheter og forsøker å presse andre land», slo Stoltenberg fast og nevnte spesielt hvordan Kina kommer nærmere oss, også ved å investere i NATO-landenes infrastruktur.

Slik økonomisk aktivitet kunne vært en solskinnshistorie om samarbeid mellom vestlige demokratier og Midtens rike. Nå er det i ferd med å bli et fremtidsmareritt for et lite demokrati som Norge.

Grunnen er at vi ser en asiatisk gigant som stadig tydeligere bruker sine økonomiske muskler til å true andre lands bruk av ytringsfriheten. Ingen kritikk av Kina aksepteres, og landet bruker torpedometoder for å stoppe den.

Eller som leder av den norske Hong Kong-komiteen, Jessica Ka Yi Chiu, så talende formulerer det her i Aftenposten:

«Kritikk av Beijing er den nye blasfemien.»

Bøllediplomati

Vi her i Norge lærte mye om dette etter årene i den kinesiske fryseboksen som følge av fredstildelingen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010. Seks år senere ble Norge tatt inn igjen i varmen. Siden har Solberg-regjeringen vært livredd for å støte kineserne.

Sverige har fått merke det kinesiske bøllediplomatiet etter at kulturminister Amanda Lind ifjor ikke lot seg kneble og delte ut en PEN-pris til den svensk-kinesiske forleggeren Gui Minhai.

Og Danmark fikk før helgen sitt eget kinaproblem da en av Hong Kongs mest kjente demokratiaktivister, Ted Hui, landet i København. Utenriksminister Jeppe Kofod toer sine hender og sier i klartekst at «vi har ingen planer om å møte ham».

En av Hong Kongs mest kjente demokratiaktivister, Ted Hui. Foto: LAM YIK/Reuters/NTB

Redselen for Kina er til å ta og føle på. Selv i sterke nordiske demokratier tvinger den frem selvsensur.

Kynisk misbruk

Norge er i ferd med å sluttforhandle en frihandelsavtale med Kina. Den kan bety mye for norsk næringsliv.

Samtidig er det stadig tydeligere hvilken fare det er «å veve norsk økonomi inn i den kinesiske», slik Kina-kjenneren Torbjørn Færøvik formulerer det. Han advarer mot en situasjon der diktaturet kan få «et godt ballegrep på norsk økonomi».

Det bør lettskremte norske politikere merke seg. Advarslene står jo i kø.

Akkurat nå ser vi et skremmende eksempel på hvordan Kina kynisk misbruker økonomiske avtaler:

Australia støttet USAs forslag om etterforskning av hvordan koronaviruset oppsto. Et rasende Kina svarte med å ilegge enorme straffetollsatser på australske varer. Det merkes hardt i et land der rundt en tredjedel av landets eksport i fjor havnet på det kinesiske markedet.

Demokratisk hastverk

Slik opptrer en autoritær kjempe som konsekvent bruker sin makt til å tvinge andre til taushet.

Og vi har bare sett begynnelsen:

Kineserne er langsiktige, og de er tålmodige. En tålmodighet som står i sterk kontrast til et demokratisk hastverk der vi ofte forventer resultater rundt første sving. Dette er systemtrekk som kan tippe den lange maktkampen i Kinas favør.

I et slikt perspektiv er det et nasjonalt gode at norske sikkerhetsorganer ikke lar seg dempe av redselen for kinesisk utpresning. Også fordi de må stå fritt til å gi faglige råd med klar brodd mot en virkelig trussel - uavhengig av redde politikere.

Da er det heller ikke sikkert det er hysteri som gjør at en visesentralbanksjef må se seg om etter nye oppgaver.