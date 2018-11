«Startskuddet for julen er for mange lanseringen av Starbucks sine ikoniske, røde kopper». Pressemeldingen fra Starbucks levner ingen tvil om at julen nærmer seg, først og fremst fordi tekstforfatterne åpenbart trenger ferie.

Jeg kan nevne mange ting som sannsynligvis markerer startskuddet for julehøytiden for mange. Det første store snøfallet. Lucia i barnehagen. Tenningen av julegaten. Pepperkakebaking. Nellikappelsin. Fyrstikker, filt og talglys. Sylte på skiva. Guttekor. Eller lille julaften, for den saks skyld, mange innser først da at julen nærmer seg.

At en kaffepusher bytter farge på krusene 1. november kan ikke være akkurat dét spesielle, vakre øyeblikket for spesielt mange. Jeg skulle gjerne sett den påstanden faktasjekket. Men de vekker juleminner, disse koppene. Det skal de ha. For tre år siden markerte de startskuddet for en opprivende julekonflikt mellom USAs kristenkonservative ytre høyre og dem den gjengen nok vil kalle tollere og fariseere.

Starbucks har hatt reinsdyr, snøfnugg og annet juleglam på koppene sine i mange år. I 2015 ble de røde. Helt røde.

«Starbucks hater Jesus»

«Starbucks fjernet julen fra koppene sine fordi de hater Jesus,» skrev en selverklært evangelist på Facebook, og la ut en video hvor han viste skyteren sin og oppfordret kristne verden over til å bli med på en anti-Starbucks-kampanje.

I løpet av noen hektiske dager ble videoen delt en halv million ganger. Ytre høyre-nettstedet Breitbart fulgte opp med en nyhetssak om at Starbucks har erklært krig mot julen, og at de røde koppene er selve symbolet på vestens utrenskning av den kristne kulturarven (snøfnugg er åpenbart symboltunge greier).

Tvert imot. Starbucks er et tempel.

PR-avdelingen i Starbucks prøvde seg på en halvspansk en om at tanken bak det rene, røde designet var at koppen skulle bli et lerret kundene selv kunne fylle med symbolikken som passet dem best: «Tidligere har vi fortalt historier med julekoppene våre. I år ville vi starte julen med en design som ønsker alle historier velkommen».

OK, ting er annerledes i USA. Jeg tror likevel jeg er på trygg grunn når jeg sier at Starbucks også den gangen overdrev sin rolle: «Starbucks er blitt et tempel i høytiden. Vi omfavner enkelheten og stillheten». Et slags Bakvendtland for dem som måtte huske bibelhistorien om da Jesus jaget markedskreftene ut av tempelplassen. Børs blir katedral, liksom. Det henger ikke helt på greip.

En gavepakke til eierne

I beste fall er påstanden i pressemeldingen en halv sannhet. Kanskje er lanseringen av Starbucks’ røde kopper startskuddet for julen for noen. For andre er de startskuddet for slutten på den vestlige sivilisasjon. Og jo hetere debatten blir, desto flere røde kopper selger de.

På tide å våkne opp og lukte kaffen, som de sier der borte.