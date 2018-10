Inge D. Hanssen: Jensen endrer forklaring om sentral e-post

Tidslinjene som presenteres her i ankesaken, er omstridt mellom partene.

Eirik Jensen har selv sagt at «de er både en velsignelse og en forbannelse».

Det er nok en riktig observasjon. Her er det opplysninger som kan felle Jensen, men også informasjon som teller til hans fordel.

Før ankesaken har Jensen studert innholdet i tidslinjene grundig. Langt mer grundig enn før forrige rettsrunde i tingretten.

Derfor opplever vi en mer offensiv og fremoverbøyd tiltalt enn før. Når aktoratet leser opp tekstmeldinger han tidligere ikke husket eller ikke hadde noen forklaring på, er han nå på hugget og går i rette med aktoratet fra Spesialenheten.

Trekker frem nye meldinger

– Da har vi vel ikke mer å snakke om for november 2011, sier aktor Jan Egil Presthus.

– Å jo da, sier Jensen, og trekker frem flere meldinger mellom Gjermund Cappelen og nettverket hans som han mener støtter opp om hans egen forklaring.

– Nå har ikke jeg mer fra 2011, sier Presthus noe senere på formiddagen.

– Men det har jeg, sier Jensen.

Noe slikt skjedde knapt i tingretten.

«Værmeldinger»

Aktor Presthus foreholder Jensen den ene tekstmeldingen etter den andre. Det er mange å ta av. Kripos har avdekket mer enn 4600 tekstmeldinger på ekspolitimannens telefoner. Ca. 1500 av dem er tatt med i sakens dokumenter.

Påtalemyndigheten mener bestemt at mange av meldingene fra Jensen til Cappelen er skrevet i kode. Vi er etter hvert blitt godt kjent med det såkalte «blomsterspråket» og «værmeldingene» som går igjen i mange av meldingene.

«Værmeldingen ser bra ut for denne uken», skriver Jensen i en SMS til sin da gode venn og kilde Gjermund Cappelen.

Aktoratet mener at denne meldingen – og mange andre – må tolkes dithen at Cappelen har fri bane til å innføre hasj; hverken politi eller tollvesen skal være til hinder for en vellykket import.

Jensen har en helt annen forklaring: Han måtte rydde opp i trusselbildet rundt Cappelen – og det var nettopp det han prøvde å fortelle i den aktuelle tekstmeldingen.

– En beroligende melding, sier Jensen.

Morten Uglum

Beskyttet ikke Cappelen

Når han i andre meldinger spør Cappelen om hvordan snussalget går, så er det nettopp det han spør om. Ikke noe annet.

Jensen går sterkt i rette med Spesialenhetens synspunkt om at han beskyttet Cappelens kriminelle virksomhet.

– Aktoratet har en hypotese. Jeg bruker deres egne tidslinjer til å vise at hypotesen ikke er riktig. De viser at jeg ikke har hatt et snev av informasjon om Cappelens innførsler av hasj, hevder han.

Penger eller plater?

29. januar 2012 sendte Jensen følgende e-post til Cappelen: «Måtte bruke 20 av de flammesikrede platene til brannsikring …».

Dette er en av de mest sentrale meldingene i saken.

Gjermund Cappelen har forklart at det dreier seg om penger, noe Jensen hele tiden har avvist. Men han har hatt flere ulike forklaringer på meldingen.

I politiavhør sa han først at det var plater han skulle bruke i egen garasje. Da det ble klart at han ikke eide eiendommen på dette tidspunktet, endret han forklaring til at platene skulle brukes i klubbhuset til en MC-klubb i Groruddalen.

I dag beklager han at han har «surret» med forklaringene. Nå sier han at det dreier seg om såkalte magnaboard-plater han skulle legge på et gulv på hytta i Sverige.

Det er her vi er ved en av tidslinjenes forbannelser; det er aldri heldig for en tiltalt å endre forklaring. Det svekker troverdigheten.

På den annen side går det jo an å sjekke om platene virkelig ligger der Jensen sier de ligger.

Bevis for korrupsjon

Tingretten kjøpte Spesialenhetens oppfatning om at meldingen dreier seg om penger. Retten fant at meldingen bekrefter at Jensen ved denne anledningen mottok 30.000 kroner fra Cappelen – og at dette var bevis for korrupsjon.

Hva juryen vil mene, får vi vite i januar.

Når snøen har falt, for å holde oss til terminologien her i retten.