Don Quijote tapte kampen mot vindmøllene, men er blitt opphav til et begrep som beskriver en håpløs motstandskamp. For den arme ridderen på det slitne eselet fremsto vindmøllene som monstre. Det gjør opptil 250 meter høye vindmøller for motstanderne rundt i Norge også. Spørsmålet er om motstanderne ender opp like skuffet som Quijote.

Vindmøller er en belastning

Dilemmaet er kjent for oss nordmenn: Vi trenger energi. Skal vi få tak i den, få gjort naturkrefter om til energi som mennesker kan bruke, innebærer det naturinngrep. Vassdrag demmes opp, elver legges i rør og uberørte naturarealer forsvinner i anleggsveier, gruveanlegg og ilandføringsanlegg. Mange av inngrepene har gitt oss fornybar energi, vannkraft.

Marvin Halleraker.

De siste 50 årene har vi også levd godt på ikke-fornybar energi. Olje og gass har gjort oss rike og har bidratt med verdifull energi til verden. Prisen er også her naturinngrep, først og fremst i form av utslipp. De må ned.

Vindkraft og dermed vindmøller er en del av svaret.

Spørsmålet er hvor vindmøllene skal plasseres, hvor høye de skal være, hvor mye lyd de kan lage og hvor mange de blir.

For at de er en belastning, er det ingen tvil om.

Planen kommer

Det vet de også i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som 1. april legger frem rammeplanen for vindkraftutbygging. Hadde ikke vindmøllene gått på bekostning av noe, hadde vi ikke trengt en plan. Men naturinngrepene knyttet til vindmøller er i særklasse omfattende.

Rammeplanen skal gi oversikt over områder der utbygging kan vurderes, men også over områder der vindmøller ikke bør bygges. Det siste påvirkes nettopp av størrelser som tapt natur og friluftsliv, som er den store kostnaden ved vindmøllesatsing på land.

SV delt om vindmøller

Engasjementet før planen kommer er heftig og vil øke i styrke. Vindmøllediskusjonen på SVs landsmøte i helgen er illustrerende. Lars Haltbrekken har foreslått å legge all utbygging på is til den nasjonale planen er ferdig behandlet. De to nestlederkandidatene, Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski, er uenige om hvorvidt SV bør si nei til vindmøller på land.

Mange vil vente og se det hele litt an.

Men hva skal vi egentlig vente på?

Billigere vind til havs

Noe av det mange venter på, er enda bedre og rimeligere teknologi for vindanlegg til havs. Vind til havs er langt dyrere enn vind på land. De teknologiske utfordringene er større, kostnadene høyere. Men utviklingen går raskt i riktig retning. Denne uken publiserte Bloomberg en artikkel om prisfall på teknologi for vindkraft til havs, offshore vind. Bare det siste året har kostnadene falt med 24 prosent. Ønsket om å vente på teknologi som kan skåne uberørt natur for voldsomme inngrep i form av vindmøller og anleggsveier, vil styrkes i takt med at flere i Norge får vindmøllene tettere på seg.

Utbyggingen er for lengst i gang

For utbyggerne av vind til lands, som svarer på et uttalt politisk ønske, blir denne ventingen raskt et problem. De er i gang med investeringer og søker konsesjoner. Flere steder er vindmølleparkene i full drift. Men heller ikke de er tjent med at innbyggerne opplever at de overkjøres, at alternativer ikke er vurdert, at prosessene ikke oppleves som gode.

Not in my backyard

Forskere ved Cicero og NMBU har undersøkt nordmenns holdninger til klima og klimatilpasninger. Undersøkelsen fra 2018 viser, ikke overraskende, at holdningen til vindkraft er positiv, men at holdningen til lokale vindanlegg ikke nødvendigvis er det. Not-in-my-backyard-diskusjonen er ikke den eneste som er verdt å stoppe opp ved.

Flere av de politiske partiene er opptatt av velgernes opplevelse av klimatilpasningene som kommer. Fordeling er et stikkord. Og kombinasjonen fordeling og geografi er eksplosiv. Det blir et problem for klimatilpasningene i Norge hvis det fester seg et inntrykk av at beslutningene om alt fra høyere drivstoffavgifter til vindmøller tas i Oslo, der alternativene til bil er mange og der ingen vindmøller finnes, mens belastningen må bæres ute i landet.

Folk vil delta

Det finnes ikke noe enkelt svar på dilemmaene, men Cicero-forskerne og internasjonale undersøkelser peker på noen åpenbare. Innbyggerne er opptatt av prosessen. Opplever de å bli hørt, blir de bedt om innspill, justeres planer etter innspillene og blir de invitert inn tidlig nok?

Hittil har arbeidet med rammeplanen vært usedvanlig åpent og transparent. Det må det være i fortsettelsen også.

En allerede polarisert klimadebatt trenger aller minst å suppleres med en gjeng med desillusjonerte Don Quijoter.