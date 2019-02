Beslutningen sender Labour inn i en dyp krise. Ikke siden tidlig på 1980-tallet har så mange profilerte politikere brutt ut samtidig.

Det kan virke som en veldig dårlig idé. I det britiske partisystemet med enkeltmannskretser er det avgjørende å være størst. Små nisjepartier blir straffet hardt. I 2015 fikk anti-EU-partiet UKIP for eksempel 12,6 prosent av stemmene nasjonalt, men bare 1 av 650 seter i parlamentet.

Dersom et nytt sentrum-venstre parti stjeler mange stemmer fra Labour, og relativt få fra høyresiden, kan det bli en gavepakke til de konservative. Flere viser til de dårlige erfaringene fra etableringen av The Social Democratic Party (SDP) i 1981, som skulle være en sentrumsorientert konkurrent til Labour.

Ingen av dem fikk makt. I stedet sikret Margaret Thatcher seg store flertall i parlamentet og styrte landet med jernhånd gjennom hele 1980-tallet. Labour klarte først å ta makten fra de konservative i 1997 under Tony Blair.

SDP endte opp med å slå seg sammen med De liberale og dannet i 1988 partiet Liberaldemokratene.

Brexit og antisemittisme

Gruppen som nå bryter ut, kjenner selvfølgelig til skaden de kan påføre venstresiden. De ser bare ikke noen annen utvei. For under Labours radikale leder Jeremy Corbyn er listen over betente saker blitt lang. Mange er kritiske til Corbyns økonomiske politikk, der han står godt til venstre. Utenrikspolitikken har skapt enda større uro, blant annet hans mangeårige støtte til det stadig mer brutale regimet i Venezuela og hans manglende vilje til å kritisere Russland og Vladimir Putin.

Til slutt var det Corbyns brexit-politikk og Labours famlende oppgjør med antisemittisme, som fikk begeret til å renne over.

Under en alvorstynget pressekonferanse mandag formiddag kunngjorde de syv parlamentarikerne hvorfor de nå forlater partiet. Liverpool-parlamentariker Luciana Berger gjorde det klart at hun er «skamfull og flau» over Labour som, ifølge henne, er «institusjonelt antisemittisk».

Alle de syv er sterke EU-forkjempere og er kritiske til at Corbyn ikke vil støtte planen om en ny folkeavstemning. De mener også at det ville vært «uansvarlig» å bidra til at Corbyn skulle bli statsminister.

Snakker som Macron

Foreløpig har de syv ikke kunngjort annet enn at de forlater Labour, men det ligger i kortene at kommer til å starte et nytt parti. Chuka Umunna, den mest profilerte av dem, avviser blankt å bli med i Liberaldemokratene, selv om partiet er både sentrumsorientert og EU-vennlig.

Han mener det er på tide at Storbritannia dumper landets «gammeldagse politikk». Retorikken er som tatt ut av Emmanuel Macrons lærebok. Macron ble som kjent president i Frankrike etter å ha lagt det tradisjonelle politiske landskapet i ruiner.

Fremover vil det bli avgjørende hvordan Labour-ledelsen reagerer og hvor mange flere som eventuelt forlater partiet. De syv utbryterne kan vente seg kraftige angrep fra Corbyns støttespillere. Anklager om svik og forræderi sitter allerede løst i sosiale medier.

En ting som taler til utbryternes fordel, er at Corbyns popularitet har falt kraftig de siste månedene. De kan også dra nytte av at det er dype motsetninger innad i det konservative partiet. Det er langt fra utenkelig at det vil komme lignende splittelser der.

Og så er det brexit, da. Om drøye fem uker skal britene etter planen forlate EU, men ingen aner hva vilkårene vil bli, eller om de vil gå ut i det hele tatt.

Kun én ting er sikkert: Britisk politikk blir ikke kjedelig med det første.