Midt i tillitskrisen lanserer Facebook en datingtjeneste – og ber om tillit til å forvalte dine mest personlige opplysninger.

«Det sikreste beviset på kjærlighet er tillit,» sa en gang Joyce Brothers, psykologen som gjorde sitt fag til allemannseie på amerikanske TV-skjermer på 1960-tallet.

Vanskelig å stole på Facebook

Folks tillit til Facebook har – med god grunn – fått seg en real knekk. Det utløsende var selvsagt at personopplysninger om 87 millioner Facebook-brukere var på avveie i to år uten at Facebook løftet en finger for å gjøre noe med det, og i mellomtiden kan være blitt misbrukt til å destabilisere verdenspolitikken. Svekkede allmennmedier, falske nyheter, skatteunndragelser og gjentatt bruk av plattformen til angrep på demokratiske prosesser er andre smådetaljer som gjør at stadig flere stiller seg det samme spørsmålet: Er det i det hele tatt mulig å stole på Facebook?

Det hindrer ikke Facebooks gründer og toppsjef Mark Zuckerberg i å be om fornyet tillit.

På slakk line

Zuckerberg så ikke ut til å være særlig opptatt av arbeidernes dag da han tirsdag holdt sin årlige tale til programvareutviklere på F8-konferansen i San José, California. Til gjengjeld var han opptatt av den vanskelige balansegangen mellom personvern og kommersielle interesser. I et intervju med Wired før han gikk på scenen, sa han det slik:

«På den ene siden har vi et ansvar for brukerne. Valgfusk, falske nyheter, datasikkerhet og alt det der er viktig. På den andre siden har vi et ansvar for å fortsette å skape tjenester folk vil ha». Med «folk» mener han ikke bare brukerne, men hele det store økosystemet av bedrifter rundt Facebook som tjener penger på tilgangen til brukerdata.

Drama i ledergruppen

Zuckerbergs store hodepine er at nettopp opplysninger om deg og meg, vi som bruker Facebook, er grunnmuren hele Facebooks svimlende lukrative forretningsmodell er bygd på.

Et ferskt eksempel er dramaet som oppsto da Jan Koum, gründeren av den krypterte meldingstjenesten WhatsApp, forlot Facebooks ledergruppe i forrige uke, ifølge ham selv for å bruke tiden på å «samle på sjeldne, luftkjølte Porscher».

Koum har vært en del av ledergruppen siden Facebook kjøpte WhatsApp for rundt 150 milliarder kroner i 2014. Den gangen sverget han på at oppkjøpet aldri ville rokke ved tjenestens aller viktigste verdi: Personvern. To år senere begynte WhatsApp å «dele enkelte brukerdata» med Facebook, og i forrige uke pakket altså Koum snippesken og gikk, ifølge Washington Post på grunn av uenigheter om nettopp personvern.

Zuckerberg kommer ikke til å slutte å samle på brukerdata. Han vil heller ikke la være å utnytte de samme dataene kommersielt. Det er nettopp det som har gitt ham en personlig nettoformue på 550 milliarder kroner. Derfor er det en nærmest umulig oppgave å gjenvinne brukernes tillit i en kringkastet tale. Men han gjorde i det minste et forsøk på tirsdag.

Nå vil Facebook la deg slette historikken din

Kjærlighet i koleraens tid

En av tjenestene Facebook lanserer, er Clear History, eller muligheten til å slette data Facebook har samlet om dem utenfor Facebook. Åpenbart et skritt i riktig retning. Zuckerberg advarte imidlertid folk mot å gjøre det, fordi det kan gjøre «deler av opplevelsen dårligere,» på samme måte som når du sletter informasjonskapsler (cookies) på datamaskinen din. Ut over det handlet Zuckerbergs tale mest om at virtual reality-settet Oculus Go nå er å få kjøpt, noen nye og kule funksjoner i Instagram og mulighet for gruppevideosamtaler i WhatsApp. Og at Facebook tar rollen som Kirsten Giftekniv.

Om noen måneder kommer Facebook-tjenesten Dating, som skal gå rett i strupen på Tinder med lovnader om «langvarige, meningsfylte forhold».

Akkurat når Facebook er midt inne i sin alvorligste krise noensinne, på grunn av elendig personvern, ber de altså om tillit til å forvalte brukernes kjærlighetsliv. For mange kan det se ut som om timingen er elendig. Men kanskje er den i virkeligheten ganske god?

Hvem kan gå gjennom nøkkelhull?

Verdien på Facebook stupte da Cambridge Analytica-skandalen nådde forsidene. Siden har den steget igjen, og det ser ut til at selskapet kan gå videre uten varige mén. #deletefacebook-kampanjen ser også ut til å ha hatt begrenset effekt. Begge deler tyder på at Zuckerberg har rett når han sier at Facebook må fortsette å skape tjenester folk vil ha. Som Dating.

Alle vil ha kjærlighet. Kjærlighet kan trekke en elefant gjennom et nøkkelhull, sies det.

Kanskje er ikke tillit så viktig likevel.