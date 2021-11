Konkurranse med Kina er bra

Første verdenskrig ga verden menstruasjonsbind. Kanskje en ny kald krig kan løse energikrisen?

Nå nettopp

Kina har testet et såkalt hypersonisk våpen. Det betyr at det kan fly minst fem ganger lydens hastighet. Lydens hastighet varierer med temperaturen, men fem ganger lydens hastighet er over 6000 kilometer i timen. Det er fort.

Men det er ikke grunnen til at man klør seg i hodet i både USA og Russland for tiden. Begge land har prøvd å utvikle hypersoniske våpen i årevis. Det russiske forsvaret testet for eksempel det hypersoniske missilet Zircon i Barentshavet tidligere i høst. Det skal ha gått fint.