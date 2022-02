Hans etterfølger må holde liv i den digre bygningen. Kanskje er det vanskeligere enn det var å få den reist.

2. feb. 2022 07:30 Sist oppdatert 8 minutter siden

Stein Olav Henrichsen foran det nye Munch-museet da det var under bygging, i mars 2019.

En forgylt uriaspost.

Stein Olav Henrichsen forvandlet Munch-museet fra et mausoleum til et moderne museum. Det er ikke veldig spissformulert. Publikumstallene har økt drastisk. Museet forsker mer. Museet har også bygd en viss økonomisk uavhengighet med store sponsoravtaler.

Utstillingen «Gi meg et navn» om Munchs bruk av en svart modell, viste nytenkning. Samtidig lå den på grensen til en form for politisk aktivisme offentlige museer også bør vokte seg for.