Det viktigste er å vinne uten å delta

Gassen og strømmen kommer Norden og Tyskland til å fikse. Krigen i Ukraina er det veldig mye verre med.

Nå nettopp

Fem nordiske regjeringssjefer, fire kvinner og Jonas Gahr Støre, stilte seg opp til et slags «ministrene på broen»-bilde i Bjørvika med Munchmuseet som bakgrunn. De skulle samrå seg i noen timer før Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, sluttet seg til.

Men hva var vel denne nederste broen over Akerselva mot broene over Dnepr? Det er de som krever verdens oppmerksomhet nå, de strategisk viktige broene som Ukraina vil ha ødelagt for å isolere de russiske okkupantene i Kherson nord for Krym.