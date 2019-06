Ludvigsen har forklart seg uriktig til politiet. Hvorfor skal retten tro ham i dag?

Det er statsadvokat Tor Børge Nordmo som påpeker Svein Ludvigsens troverdighetsproblem i sin prosedyre – og det går rett i kjernen av det dommerne her i Nord-Troms tingrett skal vurdere.

Saken mot Svein Ludvigsen er på mange måter et spørsmål om troverdighet. Forklaringene til de tre fornærmede i saken – tre ressurssvake, enslige asylsøkere – er en helt annen enn det den tidligere fylkesmannen har fremført i retten.

I utgangspunkt skulle man tro at det var rått parti. Så enkelt er det heldigvis ikke.

Nektet for alt

Det er Svein Ludvigsen som har et troverdighetsproblem, ikke de fornærmede.

I åtte politiavhør benektet Ludvigsen alt han ble anklaget for. Han hadde aldri vært i seksuell kontakt med de tre asylsøkerne, hevdet han med bred penn overfor politietterforskerne.

Først i retten kommer erkjennelsen: Jo, herr dommer, jeg har hatt seksuell omgang med én av de tre. Men bare tre ganger – og det skjedde etter at jeg gikk av som fylkesmann i 2014.

En forklaring som aktor ikke overraskende karakteriserer som tilpasset sakens beviser.

Dessuten er det ikke lett å finne andre bevis som støtter om Ludvigsens forklaring.

Fornærmet asylsøker prater Svein Ludvigsen langt inn i tiltalen.

Likelydende forklaringer

De tre asylsøkerne har uavhengig av hverandre gitt nærmest likelydende forklaringer til politiet, og de har gjentatt forklaringene her i retten.

De forteller om en fylkesmann som opptrer omsorgsfullt og inngir tillit. Han sier han kan hjelpe dem med både statsborgerskap og oppholdstillatelse. En mektig mann som kan påvirke deres livssituasjon.

Så bryter han tilliten, innleder et seksuelt forhold og nærmest truer dem til å tie om det som har skjedd.

Deres forklaringer støttes av andre bevis som er fremlagt i retten – et bilde tatt i en seksuell situasjon, utskrifter av tekstmeldinger og forklaringer fra vitner.

Forklaringene deres fremstår som troverdige, hevder statsadvokaten.

Manipulerte og presset

Statsadvokat Nordmo ber om at Ludvigsen dømmes til fengsel i fem år og seks måneder.

Han begrunner påstanden med at det er stillingen som fylkesmann som gjorde at Ludvigsen fikk kontakt med asylsøkerne på mottakene de bodde.

Aktor mener at Ludvigsen manipulerte, presset og utnyttet deres sårbarhet. Hvis de fortalte noen om kontakten mellom dem, kunne han sørge for at de ble kastet ut av landet og sendt hjem til sine respektive hjemland.

Til Høyesterett?

Tidligere er ingen person i et så høytstående embete som fylkesmann dømt for å ha misbrukt sin stilling. De dommene som aktor henviser til, gjelder stort sett leger, prester eller idrettstrenere.

Det er med andre ord liten rettspraksis å vise til.

Jeg ser derfor ikke bort fra at straffeutmålingen kan ende i Høyesterett dersom Svein Ludvigsen blir dømt.